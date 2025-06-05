"Влучили по житлових багатоповерхівках": РФ вдарила ракетою по Харкову, деталі (відео)
У ніч з 4 на 5 червня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Харкову, внаслідок чого були пошкоджені житлові багатоповерхівки, у яких перебували люди.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
"Попередньо — ворог ударив ракетою по Харкову, під ударом опинився Слобідський район", — написав Терехов.
Згодом він уточнив, що зафіксовано прильоти по району щільної житлової забудови міста.
Мер Харкова після 1 ночі також зазначив, що місто атакують ударні безпілотники.
"Зафіксовано влучання по житлових багатоповерхівках Слобідського району", — наголосив Терехов.
Цю ж інформацію підтвердив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
"Попередньо, влучання ворожих БпЛА зафіксовано в багатоквартирні житлові будинки в Слобідському районі Харкова", — написав Синєгубов.
Він уточнив, що на місце влучань прямують підрозділи ДСНС.
О 1:26 Ігор Терехов повідомив, що внаслідок прямих потраплянь у житлові багатоповерхівки є поранені, але не уточнив їх кількість.
"Горять квартири й машини поблизу будинків", — наголосив Терехов.
Нагадаємо, у ніч на 4 червня росіяни вдарили по Харкову ракетами та дронами.
3 червня ЗС РФ вдарили по центру Сум із реактивних систем залпового вогню.