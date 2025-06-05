"Влучили по житлових багатоповерхівках": РФ вдарила ракетою по Харкову, деталі (відео)

У ніч з 4 на 5 червня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Харкову, внаслідок чого були пошкоджені житлові багатоповерхівки, у яких перебували люди.

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Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

"Попередньо — ворог ударив ракетою по Харкову, під ударом опинився Слобідський район", — написав Терехов.

Згодом він уточнив, що зафіксовано прильоти по району щільної житлової забудови міста.

Мер Харкова після 1 ночі також зазначив, що місто атакують ударні безпілотники.

"Зафіксовано влучання по житлових багатоповерхівках Слобідського району", — наголосив Терехов.

Цю ж інформацію підтвердив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Попередньо, влучання ворожих БпЛА зафіксовано в багатоквартирні житлові будинки в Слобідському районі Харкова", — написав Синєгубов.

Він уточнив, що на місце влучань прямують підрозділи ДСНС.

О 1:26 Ігор Терехов повідомив, що внаслідок прямих потраплянь у житлові багатоповерхівки є поранені, але не уточнив їх кількість.

"Горять квартири й машини поблизу будинків", — наголосив Терехов.

Нагадаємо, у ніч на 4 червня росіяни вдарили по Харкову ракетами та дронами.

3 червня ЗС РФ вдарили по центру Сум із реактивних систем залпового вогню.