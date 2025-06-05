"Попали по жилым многоэтажкам": РФ ударила ракетой по Харькову, детали (видео)

В ночь с 4 на 5 июня российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Харькову, в результате чего были повреждены жилые многоэтажки, в которых находились люди.

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Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

"Предварительно — враг ударил ракетой по Харькову, под ударом оказался Слободской район", — написал Терехов.

Впоследствии он уточнил, что зафиксированы прилеты по району плотной жилой застройки города.

Мэр Харькова после 1 ночи также отметил, что город атакуют ударные беспилотники.

"Зафиксировано попадание по жилым многоэтажкам Слободского района", — подчеркнул Терехов.

Эту же информацию подтвердил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Предварительно, попадание вражеских БпЛА зафиксировано в многоквартирные жилые дома в Слободском районе Харькова", — написал Синегубов.

Он уточнил, что на место попаданий направляются подразделения ГСЧС.

В 1:26 Игорь Терехов сообщил, что в результате прямых попаданий в жилые многоэтажки есть раненые, но не уточнил их количество.

"Горят квартиры и машины вблизи домов", — подчеркнул Терехов.

Напомним, в ночь на 4 июня россияне ударили по Харькову ракетами и дронами.

3 июня ВС РФ ударили по центру Сум из реактивных систем залпового огня.