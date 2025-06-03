Удар РФ по центру Сум из РСЗО: число погибших увеличилось до четырех (фото)

Количество жертв из-за удара российской армии по Сумам увеличилось до четырех. В больнице умер мужчина, а его семилетняя дочь получила тяжелые ранения.

Related video

Об этом сообщила Сумская областная военная администрация.

"В больнице скончался 43-летний мужчина, который находился в крайне тяжелом состоянии. Его 7-летняя дочь — тяжелораненая", — сказано в сообщении ОВА.

Чиновники выразили соболезнования родным и близким семьи.

В Сумах прогремели взрывы с утра 3 июня

Армия РФ ударила по Сумам: что известно

Около 9:20 утра 3 июня в Сумах прогремели взрывы: оккупанты обстреляли центральную улицу города. Изначально было известно о двух погибших и 20 пострадавших. Также горели автомобили.

Глав Сумской ОВА Олег Григоров рассказывал, о попадании ракет РСЗО в жилые дома и медицинское учреждение и автомобили. Всего зафиксировано не менее пяти ударов.

"Один из снарядов попал в оживленную дорогу, прямо во время утреннего движения. Люди ехали по делам. Это был целенаправленный удар по гражданскому населению. И это еще раз показывает: мы имеем дело с врагом, которому безразлична человеческая жизнь", — сообщил он.

Отметим, что российская армия расширяет зону боевых действий в Сумской области. Из-за этого Сумам угрожают артиллерийские удары.

По данным представителя подразделения "Сталевий кордон" ГПСУ Ивана Шевцова, ВС РФ прорвались на 15-километровом отрезке границы в Сумской области и прошли вглубь на расстояние 6–7 км.