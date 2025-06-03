ВС РФ ударили по центру города Сумы: сгорели автомобили, есть погибшие (видео)

Серия взрывов прогремела в Сумах около 9:20 утра. Россияне попали по одной из центральных улиц.

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Об этом сообщили в Сумской ОГА.

Армия РФ попала в машины в центре Сум. Предварительно, два человека погибли, около 20 — пострадали. На месте попадания полностью сгорели два автомобиля. Тип оружия устанавливается.

"Последствия атаки выясняются. На месте работают спасатели", — сообщили в ОГА.

Олег Григоров, председатель начальник областной военной администрации, рассказал, что есть попадания в жилые дома, медицинское учреждение и автомобили. Было не менее пяти ударов.

Последствия российского обстрела в Сумах Фото: Сумская областная прокуратура

"Среди раненых есть 17-летний ребенок. Также есть люди в тяжелом состоянии... Предварительно, в областном центре сегодня около 9 утра было 5 попаданий из РСЗО (Реактивная система залпового огня — ред.) дальнего действия, — сообщил Григоров.

Развернут штаб по ликвидации последствий атаки врага.

В общем, с утра 2 июня до утра 3 июня российские войска совершили почти 150 обстрелов по 47 населенным пунктам Сумской области. Есть раненые гражданские и повреждения частных домов. Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах.

Напомним, Фокус сообщал, что вооруженные силы Российской Федерации оккупировали село Константиновка в Сумской области. Об этом свидетельствуют обновленные данные аналитического портала DeepState, обнародованные в понедельник, 2 июня. Кроме того, зафиксировано продвижение российских подразделений в пределах села Алексеевка на Сумщине.

А 30 мая, военный эксперт Defense Express Иван Киричевский сообщил, что ВС РФ нужна группировка примерно 150 тысяч военных для того, чтобы захватить Сумы.