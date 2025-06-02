ВС РФ оккупировали Константиновку в Сумской области, — DeepState (карта)

Вооруженные силы Российской Федерации оккупировали село Константиновка в Сумской области.

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Об этом свидетельствуют обновленные данные аналитического портала DeepState, обнародованные в понедельник, 2 июня.

Наступление РФ — ситуация в Сумской области по состоянию на 2 июня Фото: Скриншот

Кроме того, зафиксировано продвижение российских подразделений в пределах села Алексеевка Сумской области. Также российские оккупанты активизировали наступательные действия на Лиманском направлении в Донецкой области — в районах населенных пунктов Редкодуб и Карповка.

Наступление РФ — ситуация в Донецкой области по состоянию на 2 июня Фото: Скриншот

Наступление ВС РФ: какова ситуация в Сумской области

Согласно карте боевых действий DeepState, составленной на основе данных военного командования и отчетов с фронта, по состоянию на 1 июня российские войска продвинулись на двух участках Сумской области. К северу от Сум захватчики захватили территорию площадью 121,57 кв. км и взяли под контроль приграничные села от Константиновки до Новенького и Басовки. Один из выступлений ("языков") достиг села Локня, которое расположено всего в 2-3 км от Юнаковки. Другая зона активного продвижения обозначена к северо-востоку от Мирополья — там оккупировано еще 3,11 кв. км. Карта также демонстрирует темпы продвижения врага: если 23 мая РФ контролировала 65 кв. км, то уже на 1 июня — 124,68 кв. км, то есть почти вдвое больше. В то же время, отмечают аналитики, эта площадь составляет менее 0,5% от всей территории Сумской области (ее общая площадь — около 29 тысяч кв. км).

В понедельник, 2 июня, представитель подразделения "Стальная граница" Иван Шевцов заявил, что российские войска прорвали оборону на 15-километровом участке границы в Сумской области и продвинулись на 6-7 км вглубь. По его словам, цель наступления — создание так называемой "буферной зоны" в приграничных районах Сумщины и Харьковщины. Одновременно усилились обстрелы Сум и окружающих населенных пунктов.

До этого аналитики Института изучения войны (ISW) сообщали, что российские войска пытаются закрепиться в приграничных селах Сумщины, продвинувшись на юго-восток от Константиновки. По данным, враг действует малыми группами, а на этом направлении сосредоточено около 50 тысяч военных.

В воскресенье, 1 июня, ВС РФ удалось оккупировать населенный пункт на Сумщине — село Владимировку Хотинской общины.

Напомним, 31 мая Сумская ОГА объявила об обязательной эвакуации еще 11 населенных пунктов в Сумской области из-за угрозы ударов и наступления ВС РФ.

Ранее, 30 мая, военный эксперт Defense Express Иван Киричевский сообщил, что ВС РФ нужна группировка примерно 150 тысяч военных для того, чтобы захватить Сумы.