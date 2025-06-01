Россияне оккупировали еще один населенный пункт в Сумской области: что известно, — DeepState (карта)

Российская армия продолжает давить на позиции украинских защитников в Сумской области, делая попытки создать так называемую "буферную зону". Россиянам удалось оккупировать еще один населенный пункт на Сумщине — село Владимировка Хотинской громады.

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Об обновлении ситуации на Сумщине рассказали аналитики проекта DeepState ночью 1 июня.

"Враг оккупировал Владимировку", — говорится в сообщении.

Соответствующие изменения на Сумщине аналитики обозначили на карте боевых действий. На карте видно, что россияне захватили населенный пункт и пытаются продвинуться в южном направлении.

Скриншот | карта боевых действий DeepState

Село Владимировка расположено в Хотинской поселковой общине Сумской области, на расстоянии до двух километров от Гордеевки Курской области России. До украинско-российской границы от села расстояние достигает около километра.

В Сумской областной военной администрации пока не сообщали о захвате врагом Владимировки.

Ситуация в Сумской области: что известно

Российская армия активизировалась на Сумщине, делая попытки фланговыми ударами окружить украинские силы. По информации военного эксперта Павла Лакийчука, которую тот озвучил 30 мая в эфире телеканала FREEDOM, ВС РФ стремятся перекрыть трассу Сумы — Суджа. В то же время эксперт отметил, что россияне сосредоточили в направлении Сумщины силы, которые пытаются ликвидировать усилия ВСУ в Курской области РФ.

31 мая Сумская ОГА объявила об обязательной эвакуации еще 11 населенных пунктов в Сумской области из-за угрозы ударов и наступления ВС РФ. Впоследствии глава ведомства Олег Григоров сообщил, что по меньшей мере 111 местных жителей удалось эвакуировать из 11 населенных пунктов. Речь идет о населенных пунктах Речковской, Белопольской, Ворожбянской и Николаевской общин.

30 мая военный эксперт Defense Express Иван Киричевский рассказал в эфире "Эспрессо" сообщил, что ВС РФ нужна группировка около 150 тысяч военных для того, чтобы захватить Сумы.