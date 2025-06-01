Росіяни окупували ще один населений пункт у Сумській області: що відомо, — DeepState (мапа)

Російська армія продовжує тиснути на позиції українських оборонців у Сумській області, роблячи спроби створити так звану "буферну зону". Росіянам вдалося окупувати ще один населений пункт на Сумщині — село Володимирівку Хотінської громади.

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Про оновлення ситуації на Сумщині розповіли аналітики проєкту DeepState уночі 1 червня.

"Ворог окупував Володимирівку", — йдеться у повідомленні.

Відповідні зміни на Сумщині аналітики позначили на мапі бойових дій. На карті видно, що росіяни захопили населений пункт та намагаються просунутися у південному напрямку.

Скріншот | мапа бойових дій DeepState

Село Володимирівка розташоване у Хотінській селищній громаді Сумської області, на відстані до двох кілометрів від Гордіївки Курської області Росії. До українсько-російського кордону від села відстань сягає близько кілометра.

У Сумській обласній військовій адміністрації наразі не повідомляли про захоплення ворогом Володимирівки.

Ситуація у Сумській області: що відомо

Російська армія активізувалася на Сумщині, роблячи спроби фланговими ударами оточити українські сили. За інформацією військового експерта Павла Лакійчука, яку той озвучив 30 травня в етері телеканалу FREEDOM, ЗС РФ прагнуть перекрити трасу Суми — Суджа. Водночас експерт зазначив, що росіяни зосередили у напрямку Сумщини сили, які намагаються ліквідувати зусилля ЗСУ у Курській області РФ.

31 травня Сумська ОВА оголосила про обов'язкову евакуацію ще 11 населених пунктів у Сумській області через загрозу ударів та наступу ЗС РФ. Згодом голова відомства Олег Григоров повідомив, що щонайменше 111 місцевих мешканців вдалося евакуювати з 11 населених пунктів. Йдеться про населені пункти Річківської, Білопільської, Ворожбянської та Миколаївської громад.

30 травня військовий експерт Defense Express Іван Киричевський розповів в етері "Еспресо" повідомив, що ЗС РФ потрібне угруповання близько 150 тисяч військових для того, аби захопити Суми.