Потрібне угруповання приблизно 150 тисяч: експерт оцінив шанси РФ захопити Суми (відео)

ЗС РФ мають зібрати щонайменше 150 тисяч солдатів для захоплення Сумської області, але зараз не мають такого резерву, але вони можуть тероризувати населення регіону обстрілами.

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Таку думку в ефірі "Еспресо" висловив військовий експерт Defense Express Іван Киричевський.

"Якщо росіяни не змогли перетворити на випалену пустелю східне прикордоння Сумщини — зокрема, 10-кілометрову зону, місто Глухів та весь Глухівський район — попри те, що на той момент там була значно гірша ситуація, то чому вони мали б змогти зробити це зараз із північчю Сумщини, де ситуація вже покращилася", — зазначив Киричевський.

За його словами, в Сумській області у Сил оборони є проблеми із ППО та відповідним прикриттям.

"50 тисяч особового складу — це замало для навіть повільного прориву у напрямку Сум. Щоб наступати на Суми в такому ж режимі, в якому росіяни змогли взяти Авдіївку, їм потрібно зосередити угруповання чисельністю приблизно 150 тисяч і витратити на це не менше ніж дев'ять місяців", — вважає Киричевський.

Він зазначає, що для Сум є реальна загроза через російські обстріли. На його думку, захопити область окупанти не зможуть, але перетворити її на випалену землю й зробити її буквально непридатною — теж.

"Це перебільшення", — наголосив Киричевський.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що РФ намагатиметься просунутися вглиб Сумської та Харківської областей, щоб використати це як аргумент у майбутніх переговорах.

Також 30 травня стало відомо, що ЗС РФ продовжують наступ на східному фронті на Донеччині та окупували одне село на Покровському напрямку і одне — на Торецькому.