Загроза на кордоні залишається суттєвою: Жорін про плани РФ щодо Сумщини та Харківщини

Ситуація в Сумській та Харківській областях вимагає максимально серйозного ставлення — Росія не випадково активізується на прикордонні, перекидаючи туди й підготовлені підрозділи.

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Про це заявив підполковник Збройних сил України, заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін, пише "24 Канал".

За його словами, РФ наразі не здатна вести масований наступ одночасно на всіх напрямках, проте має достатньо ресурсів для ударів на пріоритетних ділянках. Це, зокрема, видно по ситуації в Сумській області.

Чи є загроза Харкову та Сумам

Жорін зазначив, що Росія намагатиметься реалізувати свої політичні наміри через спроби просунутися вглиб Сумської та Харківської областей. Наявних сил окупантам недостатньо для захоплення обласних центрів, як-от Суми чи Харків, однак ворог прагне хоча б частково просунутися на цих напрямках, щоб використати це як аргумент у майбутніх переговорах.

"Саме тому вони перекинули туди зараз і особовий склад, і техніку. Також до кордону біля Сумської та Харківської областей перемістили безпілотні підрозділи, завдяки яким вони намагаються забезпечити просування. Це по-справжньому свідчить, що тут у них пріоритетні напрямки. До цього треба ставитися серйозно. Загроза на кордоні зараз суттєва", — сказав підполковник.

Він додав, що водночас російські війська мають достатньо ресурсів, аби чинити тиск на Куп’янському, Борівському, Покровському та інших напрямках. За останній час динаміка бойових дій на ключових ділянках фронту суттєво зросла.

FPV-дрони загрожують не лише передовій

За словами Жоріна, Росія активно застосовує FPV-дрони як один із найдешевших засобів для атак, зокрема й проти цивільного населення. Він підкреслив, що чим ближче російські окупанти наближаються до населених пунктів, тим простіше їм здійснювати терористичні дії з використанням таких дронів.

Наразі робоча дистанція для FPV-дронів становить до 40 кілометрів — у межах цієї відстані їх активно використовують як українські сили, так і війська РФ. У зв’язку з цим, на думку Жоріна, зараз особливо важливо зміцнювати захист логістичних маршрутів. Він наголошує на необхідності встановлювати антидронові сітки не лише поблизу лінії фронту, а й у глибокому тилу, аби вчасно вжити заходів і убезпечити постачання.

Нагадаємо, за словами аналітиків проєкту DeepState, 30 травня стало відомо, що російські війська продовжують наступ на східному фронті у Донецькій області та окупували одне село на Покровському напрямку і одне — на Торецькому. Противник все ближче до Костянтинівки та адміністративної межі Дніпропетровської області, показала карта аналітиків.

Також у п'ятницю, 30 травня, у Силах оборони повідомили, що ЗС РФ намагаються розвинути успіх навколо Удачного та просуватися в районі Лисівки на Донеччині.