"Обробляють територію, щоб відкрити прохід піхоті": ЗС РФ мають успіхи на Покровському напрямку

Російські окупанти намагаються розвинути успіх навколо Удачного та просуватися в районі Лисівки на Донеччині.

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Про це в своєму телеграм-каналі розповів військовий Сил оборони з позивним "Мучной".

"Противник намагається розвинути успіх навколо Удачного, причому вдень почав маскуватися, не кажучи вже за нічні пересування. Наші бійці стежать за кожним об'єктом і точно наводяться, тим самим знищуючи скидами п**арчуків", — розповів він.

"Мучной" додав, що в районі Котлиного бойова робота триває, а українські FPV-дрони завдали удару по антені ЗС РФ та частині обладнання зв'язку на шахті східніше від села, що вказує на те, що російські окупанти використовують його як пункт активних операцій.

Також російські окупанти активно почали працювати дронами "Молния" в напрямку Звірового та Першого Травня.

"У різних місцях фіксується влучання, значить обробляють територію, щоб відкрити прохід своїй піхоті. Можливо, тут найближче розвиватиметься наступ на місто. В районі Лисівки противник просувається у північній частині, так само був нами там виявлений. Наші десантники прогріли противника скидами, по вбитих поки невідома точна кількість", — розповів він.

За його словами, ворог намагається місцями тиснути, щоб досягти нових цілей і просування, тому посилює цей напрямок новими ударними дронами, додає особовий склад та посилює артилерію.

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 30 травня повідомлялося, що на Покровському напрямку наші захисники зупинили 66 наступальних дій агресора в районах населених пунктів Зоря, Попів Яр, Малинівка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Новосергіївка, Удачне, Троїцьке та Андріївка.

Карта боїв на Покровському напрямку

Нагадаємо, що російські окупанти на Покровському напрямку зі зброєю почали полювати на українські дрони. Вони засідають в кущах вздовж траси і чатують на безпілотники ЗСУ і пострілами намагаються їх збити