Сидять вздовж траси: у росіян з'явилася нова тактика боротьби з українськими дронами (відео)

Російські окупанти на Покровському напрямку зі зброєю почали полювати на українські дрони. Вони засідають в кущах вздовж траси і чатують на безпілотники ЗСУ і пострілами намагаються їх збити.

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Про це в ефірі Армія TV розповів Олександр Панько, головний сержант розвідувального взводу 137-го окремого батальйону 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського.

За його словами, російські окупанти опрацьовують різні варіанти боротьби з українськими БпЛА. Один з останніх — маленькі групи "типу ППО". Російські вояки залягають зі зброєю у траві і кущах вздовж траси, де пересувається їхня техніка, і намагаються збити безпілотники, через це окупантів стало важче знищувати.

"Збивають дрони. Роботів не використовують. У них людського ресурсу достатньо для цього — вони самі роботи. Дві-три людини сидять з "ружжами" вздовж траси, там де пересувається їхня техніка. При підльоті FPV-дрона вони його намагаються знищити стрілецькою зброєю", — розповів головний сержант розвідувального взводу 137-го окремого батальйону 35-ї окремої бригади морської піхоти.

Він додав, що переважно росіяни техніку на цій ділянці фронту не застосовують, а пересуваються маленькими групами по 2-3 людини. Крім цього, окупанти влаштовують засідки для української техніки. Дрони на оптоволокні сидять вздовж дороги і чекають, поки їхатиме українська техніка, щоб її атакувати.

"На нашій смузі відповідальності вони працюють зухвало. Їхні дрони на оптоволокні долітають за 30 кілометрів. Авіація працює кожен день 0 КАБи, КАБи. Вибили техніку — почали людський ресурс використовувати. Нахрапом беруть, як в останній бій ідуть", — говорить Олександр Панько.

Нагадаємо, що на одній з ділянок фронту бійці 424 окремого штурмового полку "Скала" штурмували ворожі позиції. Ворог вдвічі переважав їх у кількості, тим не менш, українським захисникам вдалося його здолати.

Також повідомлялося, що на Покровському напрямку боєць НГУ, який отримав поранення, через що тимчасово втратив зір, майже 3 доби добирався до точки евакуації.