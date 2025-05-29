Сидят вдоль трассы: у россиян появилась новая тактика борьбы с украинскими дронами (видео)

Российские оккупанты на Покровском направлении с оружием начали охотиться на украинские дроны. Они заседают в кустах вдоль трассы и караулят беспилотники ВСУ и выстрелами пытаются их сбить.

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Об этом в эфире Армия TV рассказал Александр Панько, главный сержант разведывательного взвода 137-го отдельного батальона 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского.

По его словам, российские оккупанты прорабатывают различные варианты борьбы с украинскими БПЛА. Один из последних — маленькие группы "типа ПВО". Российские воины залегают с оружием в траве и кустах вдоль трассы, где передвигается их техника, и пытаются сбить беспилотники, поэтому оккупантов стало труднее уничтожать.

"Сбивают дроны. Роботов не используют. У них человеческого ресурса достаточно для этого — они сами роботы. Два-три человека сидят с "ружьями" вдоль трассы, там где передвигается их техника. При подлете FPV-дрона они его пытаются уничтожить стрелковым оружием", — рассказал главный сержант разведывательного взвода 137-го отдельного батальона 35-й отдельной бригады морской пехоты.

Он добавил, что преимущественно россияне технику на этом участке фронта не применяют, а передвигаются маленькими группами по 2-3 человека. Кроме этого оккупанты устраивают засады для украинской техники. Дроны на оптоволокне сидят вдоль дороги и ждут, пока будет ехать украинская техника, чтобы ее атаковать.

"На нашей полосе ответственности они работают вызывающе. Их дроны на оптоволокне долетают за 30 километров. Авиация работает каждый день 0 КАБы, КАБы, КАБы. Выбили технику — начали человеческий ресурс использовать. Нахрапом берут, как в последний бой идут", — говорит Александр Панько.

Напомним, что на одном из участков фронта бойцы 424 отдельного штурмового полка "Скала" штурмовали вражеские позиции. Враг вдвое превосходил их в количестве, тем не менее, украинским защитникам удалось его одолеть.

Также сообщалось, что на Покровском направлении боец НГУ, который получил ранение, из-за чего временно потерял зрение, почти 3 суток добирался до точки эвакуации.