Получил ранение глаз: боец НГУ почти вслепую 3 суток добирался до точки эвакуации

На Покровском направлении боец НГУ, который получил ранение, из-за чего временно потерял зрение, почти 3 суток добирался до точки эвакуации.

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Об этом сообщили в пресс-службе Национальной гвардии Украины.

По его словам, его и двух его раненых собратьев не могли длительное время эвакуировать почти месяц на Покровском направлении из-за постоянных обстрелов. Они сидели в блиндаже 2x2 метра вместе, а их позицию время от времени штурмовали россияне.

"Сразу эвакуировать нас не было возможности: враг настолько плотно обстреливал наши позиции, что даже бронемашина не могла подъехать к точке сбора", — вспоминает Виталий.

Нацгвардеец Виталий

Несмотря на это группа держала позицию все время. Их поддерживали собратья — ночью с дронов сбрасывали еду, воду, боеприпасы и батарейки для рации.

Ранение Виталий получил на третий день своего пребывания на ближайшей к врагу позиции.

По его словам, в первый день его группа получила задание отправиться на позиции, где в результате обстрела засыпало украинских бойцов в блиндаже, чтобы их откопать. На другой позиции их собратья были несколько суток без связи и воды. Поэтому защитники решили поделиться на 2 группы и таким образом выполнить задание.

"Мы пришли, принесли все необходимое. Обустроились все вместе в крошечном блиндаже. Враг постоянно делал сбросы с дронов и штурмовал. Неподалеку нашего ВОПа была посадка, через которую без остановки двигалась вражеская пехота. Однажды мы услышали шаги возле нашего блиндажа. Я и мой товарищ бросили гранаты, начали отстреливаться из небольших бойниц. Одновременно сообщили по рации о штурме", — рассказывает Виталий.

По его словам, к ним на позицию сразу прилетели украинские дроны, и штурм был отбит. Во время боя на их блиндаж был сброс, из-за чего бойцу в глаза попала земля и обломки бетона и он потерял возможность видеть на 4 дня, а из глаз текла кровь. Также ранения получили и другие бойцы.

"Мы выпили необходимые лекарства, оказали себе первую домедицинскую помощь. Первые дни мое состояние было несколько подавленным: я думал, что ослеп навсегда. Потом настроение немного нормализовалось. Вообще человек может привыкнуть ко всему", — говорит нацгвардеец.

Через несколько недель к позиции Виталия пришла замена. Было принято решение самостоятельно отправляться к точке эвакуации. Виталий и два раненых его собрата должны были преодолеть дистанцию примерно в десять километров.

"Выходили по серому. Я практически ничего не видел, только силуэты. Со мной шли двое побратимов: один ранен в руку, другой с поврежденным коленом. Мы шли посадками и полями, днем и ночью, молча, соблюдая дистанцию, прислушиваясь к каждому шороху. Несколько километров прошли — пересидели на какой-то позиции. И так весь путь", — говорит мужчина.

Зрение со временем начало возвращаться к Виталию

По прибытии к точке эвакуации раненым бойцам была оказана необходимая помощь и отправлено в больницы, в разные города.

"В первый выход в город было странное ощущение: очень много шума, машин, людей: совсем другая обстановка, чем там, где мы были еще несколько дней назад. Но со временем уже нормально стало, привык. Меня очень поддерживает моя любимая жена, моя семья. Да и зрение понемногу восстанавливается, это добавляет оптимизма. Хотя в глазах еще остались осколки. Такая травма еще долго будет заживать", — делится Виталий.

Напомним, что украинские операторы БПЛА отбили штурм россиян, которые целенаправленно пришли брать их в плен. Был ближний бой на расстоянии в 40 метров.

Ранее в Торецке бойцы штурмового полка бригады Нацполиции "Ярость" дронами уничтожили российских пехотинцев, которые шли на штурм их позиций. Посреди дня в полный рост оккупанты нагло продвигались по одной из улиц города.