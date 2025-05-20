Разгром в Торецке: бойцы "Люти" уничтожили пехоту РФ, которая устроила в городе "демонстративное" продвижение

В городе Торецк Донецкой области бойцы штурмового полка бригады Нацполиции "Ярость" уничтожили российских пехотинцев, которые шли на штурм их позиций. Посреди дня в полный рост оккупанты нагло продвигались по одной из улиц города, что не осталось незамеченным для украинских дронаров.

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Об этом сообщили на странице бригады в сети.

Так, группа российских штурмовиков, смело передвигалась по городу, не скрываясь. Операторы БПЛА Штурмовой полк "Цунами" бригады Нацполиции "Ярость" заметили такое наглое "дефиле" россиян в Торецке и поразились такой смелости и отреагировали.

"Посреди дня, открыто, в полный рост вражеская пехота нагло продвигалась по одной из улиц города. Эти действия не остались без внимания наших аэроразведчиков. После обнаружения группы в бой вступили операторы ударных дронов. Огневое поражение было точным — оккупанты уничтожены еще до того, как смогли приблизиться к украинским позициям", — говорится в сообщении.

Оккупанты идут на штурм в Торецке

Отмечается, что в конце концов бессмысленный штурм россиян провалился, так и не начавшись.

Напомним, что на Торецком направлении ВС РФ решили обойти те участки, где они не имеют продвижений и окружить город Торецк с флангов. Оккупанты пытаются двигаться в направлении населенных пунктов Дачное и Дилиевка, к северу от города.

Также сообщалось, что на Покровском направлении ВС РФ вбивают клин между украинскими узлами сопротивления между Константиновкой и Покровском, чтобы потом наступать на эти два города.