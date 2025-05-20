Окружают город с флангов: ВС РФ пытаются обойти Торецк на отдельных участках

На Торецком направлении ВС РФ решили обойти те участки, где они не имеют продвижений и окружить город Торецк с флангов.

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Об этом "Суспільному" рассказал представитель ОТГ "Луганск", подполковник Дмитрий Запорожец.

По его словам, Торецкое направление и дальше остается одним из самых жарких в Донецкой области. Количество штурмовых действий на этом участке фронта постоянно растет. Враг не прекращает попыток окружить город с флангов.

По словам Дмитрия Запорожца, ВС РФ активно применяют здесь артиллерию. Только за минувшие сутки здесь зафиксирован 121 артиллерийский обстрел. Оккупанты пытаются двигаться в направлении населенных пунктов Дачное и Дилиевка, к северу от города Торецк. Также россияне сосредоточили внимание в районе села Романовка к югу от города и пытаются проводить фланговые атаки.

"Сейчас он пытается обходить ту часть Торецкого направления, где у него не совсем получается. Там где у него получается проводить штурмовые действия, там где у него есть движение, там он его и продолжает. Применяет в том числе мототехнику, уничтожает позиции с помощью артиллерии. Также активно в том направлении работает тактическая авиация. Враг, к сожалению, имеет продвижение", — рассказал Дмитрий Запорожец.

Напомним, что 20 мая военный эксперт Сергей Грабский сообщил, что ВС РФ на Покровском направлении пытаются вбить клин между украинскими узлами сопротивления между Константиновкой и Покровском. Это создает предпосылки для начала наступления на эти 2 города.