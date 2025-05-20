ВС РФ вбивают клин между подразделениями ВСУ между Константиновкой и Покровском: к чему это приведет

ВС РФ на Покровском направлении пытаются вбить клин между украинскими узлами сопротивления между Константиновкой и Покровском. Это создает предпосылки, по которым противник в случае дальнейшего продвижения вбить клин и начать наступление на Константиновку и Покровск с двух сторон.

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Об этом в эфире "Суспільного" сообщил полковник запаса ВСУ, военный эксперт Сергей Грабский.

Он говорит, что сейчас отмечается усиленная динамика боевых действий по всему фронту и особенно на Покровском направлении. Противнику удалось прорваться на участке трассы между Новооленовкой и Малиновкой и начать расширять коридор, что ухудшает ситуацию для ВСУ и создает предпосылки для дальнейшего наступления на Константиновку.

"Это чрезвычайно опасно потому, что это перерезает наши коммуникации. Это вбивает клин между нашими узлами сопротивления между Константиновкой и Покровском. Это создает предпосылки, по которым противник в случае дальнейшего продвижения убить клин и начать наступление на Константиновку и Покровск с двух сторон. Здесь такой охват напоминает, как это было с Авдеевкой. Сейчас принимаются меры для остановки продвижения противника, отсечь и уничтожить его", — сказал Сергей Грабский.

Он отметил, что одновременно там же на Покровском направлении противник отчаянно пытается продвинуться на Днепропетровском направлении, что так же приводит к тому, что количество боевых действий увеличивается. Но на этом направлении, по словам Грабского, несмотря на отдельные успехи продвижения противника в районе Успеновки, других серьезных продвижений враг там не имеет.

Напомним, что ранее западные СМИ писали, что Путин уверен, что его войска смогут прорвать оборону Украины до конца года и взять под полный контроль четыре региона, на которые он претендует.