СМИ заявили о намерении РФ захватить 4 области Украины до конца года: эксперт объяснил, насколько это реально

Издание Bloomberg на днях обнародовало материал в котором заявляется, что Россия намерена до конца года захватить 4 области Украины.

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Полковник запаса ВСУ, военный эксперт Сергей Грабский считает, что ВС РФ трудно будет выполнить этот план в поставленные сроки. Об этом он сказал в комментарии "Суспільному".

Так, 19 мая издание Bloomberg заявило, что президент РФ Владимир Путин убежден, что имеет преимущество на фронте, до конца года сможет захватить полностью 4 украинские области и поэтому не будет спешить с заключением мирного соглашения с Украиной.

"Путин уверен, что его войска смогут прорвать оборону Украины до конца года и взять под полный контроль четыре региона, на которые он претендует. Это означает, что руководитель России не будет спешить с заключением соглашения и вряд ли предложит Трампу какие-то значимые уступки во время разговора двух лидеров", — говорилось в сообщении.

Военный эксперт Сергей Грабский считает выполнение такой задачи перед ВС РФ невыполнимым в поставленные сроки.

"Издание Bloomberg может печатать все, что угодно, но надо понимать, что есть еще реалии, а они говорят, что такая задача для ВС РФ невозможна. Даже имея преимущество в артиллерии они не могут пробить нашу оборону, и такими темпами как они продвигаются сейчас, им может понадобиться на это и 10 лет.

Он добавил, что надо учитывать 2 фактора относительно того, чтобы эти планы РФ ули выполнены — наличие сил и средств, второй — противодействующие силы. Однако эксперт считает, что Россия будет прилагать усилия для проведения атак, стачивая свой личный состав и технику.

"Наша задача — усиливать оборону, держаться и делать выполнение задач противником невозможным", — сказал Сергей Грабский.

Напомним, что в НГУ рассказали, что штурмы ВС РФ на Покровском направлении не прекращаются. В серое время суток российские силы накапливаются, а утром начинают наступление.