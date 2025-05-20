ЗМІ заявили про намір РФ захопити 4 області України до кінця року: експерт пояснив, наскільки це реально

Видання Bloomberg днями оприлюднило матеріал в якому заявляється, що Росія має намір до кінця року захопити 4 області України.

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Полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Сергій Грабський вважає, що ЗС РФ важко буде виконати цей план в поставлені терміни. Про це він сказав в коментарі "Суспільному".

Так, 19 травня видання Bloomberg заявило, що президент РФ Володимир Путін переконаний, що має перевагу на фронті, до кінця року зможе захопити повністю 4 українські області і тому не поспішатиме з укладенням мирної угоди з Україною.

"Путін впевнений, що його війська зможуть прорвати оборону України до кінця року і взяти під повний контроль чотири регіони, на які він претендує. Це означає, що керівник Росії не буде поспішати з укладенням угоди і навряд чи запропонує Трампу якісь значущі поступки під час розмови двох лідерів", — йшлося в повідомленні.

Військовий експерт Сергій Грабський вважає виконання такого завдання перед ЗС РФ є нездійсненим у поставлені строки.

"Видання Bloomberg може друкувати все, що завгодно, але треба розуміти, що є ще реалії, а вони кажуть, що таке завдання для ЗС РФ є неможливим. Навіть маючи перевагу в артилерії вони не можуть пробити нашу оборону, і такими темпами як вони просуваються зараз, їм може знадобитися на це і 10 років.

Він додав, що треба зважати на 2 фактори щодо того, щоб ці плани РФ ули виконані- наявність сил та засобів, другий — сили, що протидіють. Проте експерт вважає, що Росія буде докладати зусиль для проведення атак, сточуючи свій особовий склад і техніку.

"Наше завдання — посилювати оборону, триматися і робити виконання завдань противником неможливим", — сказав Сергій Грабський.

Нагадаємо, що в НГУ розповіли, що штурми ЗС РФ на Покровському напрямку не припиняються. У сіру пору доби російські сили накопичуються, а зранку починають наступ.