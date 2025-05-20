Окупанти йдуть по полях: у НГУ розповіли про нову тактику ворога під Покровськом (відео)

В бригаді «Червона Калина» розповіли, що штурми ЗС РФ на Покровському напрямку не припиняються. У сіру пору доби російські сили накопичуються, а зранку починають наступ.

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Про це в ефірі телеканалу "Київ" 20 травня повідомив пресофіцер 14-ї бригади оперативного призначення "Червона Калина" Національної гвардії України Максим Бакулін.

"Вони намагаються тиснути постійно, змінюючи тактику з малих піхотних груп на штурми більш великих масштабів, механізовані й також двоколісні штурми — якась новинка з’явилась масово в них. І фактично штурми не припиняються. Тобто це можуть бути маленькі — 2, 3, 5, малі піхотні групи, а можуть бути великі з допомогою техніки та за підтримки артилерії, РСЗВ", — зазначив він.

Військовослужбовець уточнив, що у великих штурмах можуть брати 80-90 бійців ЗС РФ. Може й бути менше живої сили, але більше саме важкої броньованої техніки.

"Ворог намагається накопичуватись в сіру пору доби. Це під ранок і коли починає темніти. А як тільки він накопичується — світловий день, і ворог починає по всій лінії в зоні відповідальності нашої бригади йти", — описав Бакулін.

З його слів, Росія почала спеціально кидати свої групи у штурми просто по відкритій місцевості.

"Зараз можна спостерігати за тим, як вони йдуть просто по полях. Це робиться для того, щоб основна сила і їхні "крила" побачили, звідки ведеться вогонь, звідки злітають наші дрони", — пояснив пресофіцер.

Він додав, що коли окупанти залишаються наодинці, вони здаються в український полон.

Нагадаємо, бійці "Ахмату" викликали 225-й окремий штурмовий полк ЗСУ на двобій, образившись на втрати. Українські захисники розповіли, як пройшла "зустріч" на передовій з чеченськими бойовиками.

В ISW повідомили, що ЗСУ контратакують ворожі позиції в Курській області РФ і на ще двох ділянках східного фронту в Україні. Українським силам вдалося просунутись під Тьоткіним, а також на Луганщині й Донеччині.