Оккупанты идут по полям: в НГУ рассказали о новой тактике врага под Покровском (видео)

В бригаде "Червона Калина" рассказали, что штурмы ВС РФ на Покровском направлении не прекращаются. В серое время суток российские силы накапливаются, а утром начинают наступление.

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Об этом в эфире телеканала "Киев" 20 мая сообщил пресс-офицер 14-й бригады оперативного назначения "Червона Калина" Национальной гвардии Украины Максим Бакулин.

"Они пытаются давить постоянно, меняя тактику с малых пехотных групп на штурмы более крупных масштабов, механизированные и также двухколесные штурмы — какая-то новинка появилась массово у них. И фактически штурмы не прекращаются. То есть это могут быть маленькие — 2, 3, 5, малые пехотные группы, а могут быть большие с помощью техники и при поддержке артиллерии, РСЗО", — отметил он.

Военнослужащий уточнил, что в крупных штурмах могут принимать 80-90 бойцов ВС РФ. Может и быть меньше живой силы, но больше именно тяжелой бронированной техники.

"Враг пытается накапливаться в серое время суток. Это под утро и когда начинает темнеть. А как только он накапливается — световой день, и враг начинает по всей линии в зоне ответственности нашей бригады идти", — описал Бакулин.

По его словам, Россия начала специально бросать свои группы в штурмы просто по открытой местности.

"Сейчас можно наблюдать за тем, как они идут просто по полям. Это делается для того, чтобы основная сила и их "крылья" увидели, откуда ведется огонь, откуда взлетают наши дроны", — пояснил пресс-офицер.

Он добавил, что когда оккупанты остаются наедине, они сдаются в украинский плен.

Напомним, бойцы "Ахмата" вызвали 225-й отдельный штурмовой полк ВСУ на поединок, обидевшись на потери. Украинские защитники рассказали, как прошла "встреча" на передовой с чеченскими боевиками.

В ISW сообщили, что ВСУ контратакуют вражеские позиции в Курской области РФ и на еще двух участках восточного фронта в Украине. Украинским силам удалось продвинуться под Теткиным, а также на Луганщине и Донетчине.