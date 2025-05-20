ВСУ продвинулись под Боровой и Торецком, атакуют Bradley под Теткино, — ISW (карты)

Бойцы Вооруженных сил Украины контратакуют вражеские позиции в Курской области Российской Федерации, а также на двух участках восточного фронта в Украине. Украинцы продвинулись под Теткино, а также в Луганской и Донецкой областях.

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О наступательных действиях ВСУ и о ситуации на фронте написали аналитики Института изучения войны (ISW).

19 мая аналитики опубликовали отчет, который основывается на заявлениях спикеров ВСУ, украинского Генштаба и военных обозревателей, а также на публикациях российских милблогеров и Минобороны РФ. Они подтвердили, что РФ продолжает пытаться наступать вдоль тысячекилометрового фронта, но украинцы также имеют продвижение в трех точках.

Курское направление. В отчете аналитиков указано, что бойцы ВСУ имеют определенные успехи на российской территории. Как показали геолокационные кадры, украинские Bradley заметили на южной окраине села Теткино. Кроме того, происходили атаки в сторону села Новый Шлях. С другой стороны, как написал ISW, российские подразделения действуют "эпизодически", а войск КНДР не видно.

Бои в Украине — ситуация на Курском направлении, 19 мая ISW Фото: ISW

Лиманское направление. Аналитики провели геолокацию кадров боев в Луганской области и заметили продвижение ВСУ в районе села Боровое. Речь идет о местности восточнее Боровой и западнее Сергеевки. Кроме того, они нашли заявления российских военкоров, что украинцы имеют определенные успехи восточнее Лимана возле села Торское.

Бои в Украине — ситуация на Лиманском направлении, 19 мая ISW Фото: ISW

Торецкое направление. В отчете ISW указано, что украинские подразделения продвинулись на северо-восток от Торецка возле села Дилиевка. Аналитики изучили видео, снятое с дроном на линии боев, и сообщили, что речь идет о местности возле железной дороги. Институт также отметил, что на данном отрезке происходит наступление ВС РФ: действует танковый полк, подразделения беспилотников и артиллерии.

Бои в Украине — ситуация на Торецком направлении, 19 мая ISW Фото: ISW

Бои в Украине — что пишет Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ утром 20 мая опубликовал отчет с описанием текущей ситуации на фронте. Указано, что на Лиманском направлении россияне атаковали 23 раза, на Торецком — 13, а больше всего российских штурмов было под Покровском — 72, сообщило командование.

Отметим, в начале мая главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о продвижении украинских подразделений в апреле. Согласно данным командования, бойцы вернули 115 позиций и уничтожили 62 цели в российском тылу.

Напоминаем, 19 мая аналитики ISW рассказали, как ВС РФ использует мирные переговоры для действий на поле боя. Тем временем Третья штурмовая бригада рассказала о португальском подразделении, которое воюет против россиян.