"Змеиная рота" 3-й ОШБр: что известно о подразделении португальцев, которым руководит бывшая мотопутешественница

Подразделение называется Companhia Serpente, а входят в него бывшие военнослужащие из Португалии и Бразилии. Это единственная рота в Украине, где используется португальский язык.

Related video

Фокус собрал все, что известно о португалоязычной роте, сформированной в составе 3-й штурмовой бригады.

По имеющейся информации издания Military Land, подразделение называется Companhia Serpente, что в переводе с португальского означает "Змеиная рота". Ее основу составляют бразильские военнослужащие с международным боевым опытом. По имеющимся данным, командиром роты является мотопутешественница и волонтер Анна Гречишкина.

Анна Гречишкина Фото: Instagram Anna Grechishkina

В самой Третьей отдельной штурмовой бригаде говорят, что привлекли целые батальоны иностранцев в свои ряды и напоминают, что рекрутцентры бригады работают по всей Украине.

Известно, что в состав 3-й ОШБр также входят батальон "Испанский шторм", в котором за Украину воюют испаноязычные добровольцы и Интернациональный стрелковый батальон 3-й штурмовой бригады.

Кто такая Анна Гречишкина

Родилась 9 октября 1979 года в Киеве. Окончила факультет английского языка и литературы, училась в Канаде. В 2012 году Анна отправилась в одиночное кругосветное путешествие на мотоцикле. Она намеревалась в течение двух лет, с июля 2013 по июль 2015 г., посетить Евразию, Австралию, Северную и Южную Америки, Африку и проехать в общем более 100 тысяч километров.

В феврале 2022 года Анна проехала более 70 стран, но прервала свое мотопутешествие и вернулась в Украину.

"Какое-то время я была в добровольческом батальоне, потом немного волонтерила. Потом немного занималась журналистикой. А сейчас я решила идти на военную службу", — рассказывала Анна в интервью 2024 года. Она говорила, что во время своего путешествия выучила испанский и португальский языки и, когда ей предложили работать с иностранными добровольцами — согласилась. Тогда Анна говорила, что "занимается" бразильским взводом из 20 человек.

Анна Гречишкина и добровольцы из Бразилии Фото: Instagram Anna Grechishkina

Она даже рассказала трогательную историю, как один из ее подписчиков из Бразилии следил за ее путешествием и соцсетях, но так и не решился написать лично. А потом она его встретила лично, когда он вступил в ряды ВСУ, чтобы помогать в войне против РФ.

Напомним, ранее добровольцы из Великобритании рассказывали в интервью, почему приехали воевать за Украину.

Также против России борются добровольцы из Китая. Один из бойцов сначала был волонтером, а потом решил взять в руки оружие.