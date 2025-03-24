Китайцы на передовой: бойцы из КНР проходят службу в рядах ВСУ, подробности (видео)

Двое бойцов из Китая присоединились к 110-й бригаде. Они хотят помочь преодолеть российскую агрессию и уже планируют свое будущее в Украине.

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Два военнослужащих родом из Китая решили присоединиться к батальону беспилотных систем 110-й бригады ВСУ, чтобы принять участие в борьбе против России. Один из них, 42-летний "Тима", был инженером-электриком и приехал в Украину в июле 2023 года, чтобы помочь после разрушений, вызванных подрывом Каховской ГЭС. Сначала он присоединился к волонтерской деятельности, а позже вступил в армию. Другой боец, 45-летний "Ивор", работал в строительном секторе и с сентября 2024 года поселился в Украине. Эту информацию 22 марта обнародовала пресс-служба бригады.

"Ивор" отметил, что он увидел многочисленные последствия войны и понял, что эта агрессивная война является чрезвычайно несправедливой. Он подчеркнул, что нельзя мириться с диктатурой и агрессией, и что важно защищать мир.

"Тима" отметил, что несмотря на то, что китайцы до десяти лет назад знали только о существовании СССР, они понимают разницу между Россией и Украиной. В частности он подчеркнул, что Украина имеет старшую историю, а ее культура происходит от Киевской Руси.

"Я не был в России и не общался с россиянами. Но я считаю, что агрессия это неправильно, и все любят мир. А это означает, что россияне — это агрессоры, поэтому у меня не сложилось о них никакого благоприятного впечатления", — высказал свой взгляд "Ивор".

"Тима" отметил, что 80 лет назад Китай пережил мучительное вторжение, в результате которого погибло много людей, но народ объединился и боролся против японских захватчиков. Он сравнил это с нынешней ситуацией в Украине, где украинцы также страдают от несправедливого вторжения, защищая свою землю, свободу и достоинство. "Тима" подчеркнул, что как китаец он считает своим долгом помочь Украине в ее борьбе за справедливость.

Они рассказали, что общаются с собратьями и командирами на английском языке, используя переводчик на телефоне и жесты. Также военнослужащие поделились несколькими украинскими фразами: "добрый день", "спокойной ночи", "до свидания", "вкусного", "молоко", "спасибо".

Уроженцы КНР намерены остаться в Украине в будущем.

Также стоит напомнить, что "Азов" намерен создать международный батальон для расширения своих сил.

В пресс-службе Главного управления разведки Министерства обороны Украины 3 марта сообщили, что в состав Международного легиона вошло подразделение из коренных народов РФ.