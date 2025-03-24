Китайці на передовій: бійці з КНР проходять службу у лавах ЗСУ, подробиці (відео)

Двоє бійців з Китаю долучилися до 110-ї бригади. Вони хочуть допомогти подолати російську агресію та вже планують своє майбутнє в Україні.

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Два військовослужбовці родом з Китаю вирішили приєднатися до батальйону безпілотних систем 110-ї бригади ЗСУ, аби взяти участь у боротьбі проти Росії. Один з них, 42-річний "Тіма", був інженером-електриком і приїхав в Україну в липні 2023 року, аби допомогти після руйнувань, спричинених підривом Каховської ГЕС. Спочатку він долучився до волонтерської діяльності, а пізніше вступив до армії. Інший боєць, 45-річний "Івор", працював у будівельному секторі й від вересня 2024 року оселився в Україні. Цю інформацію 22 березня оприлюднила пресслужба бригади.

"Івор" зазначив, що він побачив численні наслідки війни і зрозумів, що ця агресивна війна є надзвичайно несправедливою. Він підкреслив, що не можна миритися з диктатурою та агресією, і що важливо захищати мир.

"Тіма" зазначив, що попри те, що китайці до десяти років назад знали лише про існування СРСР, вони розуміють різницю між Росією та Україною. Зокрема він підкреслив, що Україна має старшу історію, а її культура походить від Київської Русі.

"Я не був у Росії та не спілкувався з росіянами. Але я вважаю, що агресія це неправильно, і всі люблять мир. А це означає, що росіяни — це агресори, тому в мене не склалося про них жодного сприятливого враження", – висловив свій погляд "Івор".

"Тіма" зазначив, що 80 років тому Китай пережив болісне вторгнення, внаслідок якого загинуло багато людей, але народ об'єднався і боровся проти японських загарбників. Він порівняв це з нинішньою ситуацією в Україні, де українці також страждають від несправедливого вторгнення, захищаючи свою землю, свободу та гідність. "Тіма" підкреслив, що як китаєць він вважає своїм обов'язком допомогти Україні в її боротьбі за справедливість.

Вони розповіли, що спілкуються з побратимами та командирами англійською мовою, використовуючи перекладач на телефоні та жести. Також військовослужбовці поділилися кількома українськими фразами: "добрий день", "добраніч", "до побачення", "смачного", "молоко", "дякую".

Уроженці КНР мають намір залишитися в Україні в майбутньому.

Також варто нагадати, що "Азов" має намір створити міжнародний батальйон для розширення своїх сил.

У пресслужбі Головного управління розвідки Міністерства оборони України 3 березня повідомили, що до складу Міжнародного легіону увійшов підрозділ із корінних народів РФ.