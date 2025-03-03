"Боремся с общим врагом": к ГУР присоединилось подразделение из коренных народов РФ (видео)

Во вновь созданном подразделении будут служить калмыки, татары, буряты, башкиры, якуты и другие представители национальных меньшинств России. Бойцы говорят, что взяли в руки оружие для борьбы против угнетений и дискриминации.

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Военное подразделение "Номад", состоящее из представителей коренных народов России, вошло в состав Международного легиона Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Об этом сообщила пресс-служба ведомства 3 марта.

Инициативу "Номад" создали 27 декабря 2024 года для объединения коренных народов РФ в борьбе за права и свободы.

"Наше подразделение состоит из представителей коренных народов России, которые объединились ради права жить без ежедневных угнетений, дискриминации и клейма "нерусский". Поэтому мы взяли в руки оружие и боремся с нашим общим врагом — путинской шовинистической Россией", — говорят бойцы подразделения.

3 марта подразделение "Номад" было принято в состав Международного легиона ГУР. В нем служат калмыки, татары, буряты, башкиры, якуты и в пресс-службе отмечают, что открыты для всех национальных меньшинств РФ.

Кроме того, 25 февраля "Номад" подписал меморандум о сотрудничестве с проектом "Хочу жить". Кроме помощи представителям коренных народов России, которые попали в плен, погибли или пропали без вести на территории Украины, проект будет способствовать привлечению в подразделение добровольцев.

"Проект имеет уникальные возможности для проведения спецопераций по выводу людей на территорию Украины не только через линию фронта и российско-украинскую границу, но и из третьих стран", — говорят в "Номаде".

Напомним, 11 февраля в сети опубликовали видео, на котором украинские бойцы показали иностранцев, которые воюют за Украину. Двое добровольцев из Норвегии и Финляндии более месяца обороняли свою позицию без ротации.

12-я бригада специального назначения Национальной гвардии Украины "Азов" 11 января объявляла, что планирует сформировать международный батальон из граждан других государств с военным опытом.