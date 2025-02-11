Держали позицию 41 день: военные показали иностранцев, которые воюют за Украину (видео)

Двум добровольцам из Норвегии и Финляндии всего 20 и 21 год. Они обороняли более месяца позицию без ротаций.

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В сети показали иностранцев, которые пошли добровольцами на войну в Украине. Соответствующее видео 11 февраля опубликовали в Telegram-канале In Factum.

"Финский и норвежский бойцы, которые воюют в одном из подразделений Сил обороны", — подписали кадры аналитики.

Отмечается, что двое иностранцев с видео защищали свою позицию в течение 41 дня без ротации. В In Factum выразили "респект" таким воинам.

На кадрах иностранцы разговаривают на английском и представляются как Бояк и Финн.

"Чтобы вы понимали, ребята, пока вы дома отсиживаетесь, защищают наше государство", — подчеркнул автор видео.

За кадром сообщили, что иностранцам 20 и 21 год. На видео добровольцы получили энергетики, которые "не видели давно", и поделились, что не курят, за что услышали дополнительный "респект" от защитников.

Напомним, почти год назад, 28 февраля 2024 года, в The Washington Post информировали, что за Украину могут добровольно воевать примерно 20 тысяч иностранцев более чем 50 национальностей. Отдельно отмечалось, что в Интернациональный легион начали вступать многие бывшие солдаты Колумбии. Однако, по данным СМИ, этими добровольцами скорее руководила "экономическая необходимость".

В ОСГВ "Хортица" сообщили, что защитникам Лиманского направления удалось уничтожить редкую технику ВС РФ. Речь идет о корабельном бомбомет "Смерч-2", который выследили и "обезвредили" в лесах.