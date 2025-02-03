Хочет помочь "бороться с Путиным": британский экс-депутат служит в рядах ВСУ

Бывший депутат парламента Великобритании Джек Лопрести вступил в украинский международный легион. Чиновник уже имеет военный опыт: ранее служил в резерве армии Великобритании в звании капрала.

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Джек Лопрести — бывший заместитель председателя Консервативной партии — присоединился в ряды Украинского интернационального легиона, чтобы помочь в войне с Россией. После потери мандата из-за проигрыша его партии на выборах в Великобритании мужчина решил поехать в Украину, сначала — чтобы помочь благотворительной организации. Однако его целью, оказывается, было вступление в интернациональный легион — воинскую часть ВСУ, где служат добровольцы из других стран. Об этом Лопрести рассказал во время интервью для The Independent 2 февраля.

Бывший чиновник начал службу в ВСУ еще в ноябре 2024 года. Он признался, что пришлось подождать, чтобы найти для себя соответствующее подразделение, в котором его навыки были бы полезными для украинцев в борьбе с РФ.

"Я подал заявку на вступление в легион в ноябре, но нужно было время, чтобы найти лучшее подразделение, в котором можно было бы использовать мой опыт и навыки", — рассказал Лопрести.

Сейчас экс-депутат выполняет вспомогательную работу: занимается внешними связями, закупкой оружия, дипломатией. Также он активно работает с ветеранами и помогает украинским благотворительным организациям. Выполняя свои обязанности, британец часто путешествует по Украине, в частности недавно побывал в Харькове и Полтаве.

Журналистам во время интервью Лопрести рассказал, почему решил сделать такой выбор и помогать Украине. По его словам, украинцы борются не только за свою свободу, а также за Европу и остальной свободный мир. Он уверен в том, что Россия сейчас представляет угрозу для всех, поэтому Украине необходимо помогать.

"Если Путин победит в Украине, мы все знаем, что он на этом не остановится", — утверждает бывший политик.

Стоит отметить, что Лопрести побывал в Украине еще до того, как стал добровольцем в легионе. Еще когда он занимал должность депутата, приезжал сюда из-за рабочих обязанностей, при этом был решительным сторонником того, чтобы оказывать большую помощь Украине.

Напомним, ранее Владимир Зеленский и Кир Стармер подписали соглашение о партнерстве между государствами, которое будет действовать в течение ста лет. Об этом Фокус рассказывал 16 января.

Также ранее стало известно, что Франция и Британия обсуждают отправку своих войск в Украину.