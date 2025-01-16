Франция и Британия обсуждают отправку своих войск в Украину: три сценария их размещения

Размещение иностранных войск предполагается после заключения любого потенциального соглашения между Украиной и РФ о прекращении войны. Они должны выступать как гарантии безопасности для Украины.

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Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсуждают возможность отправки военнослужащих своих стран в Украину в качестве миротворческого контингента. Об этом пишет The Telegraph.

Отмечается, что Макрон поддерживает эту идею и уже говорил о ней с Владимиром Зеленским и премьер-министром Польши Дональдом Туском. В то же время источник The Telegraph в британском правительстве сообщил, что Лондон еще не одобрил предложение об участии страны в миротворческом контингенте.

"Существуют проблемы относительно того, что мы могли бы поддержать, что мы хотели бы поддержать, и более широкий вопрос об угрозе, которой могут подвергаться эти войска, и является ли это эскалацией", — отметил источник.

Остальные подробности разговоров лидеров обоих государств держат в тайне, однако пресс-секретарь на Даунинг-стрит и в Елисейском дворце не отрицали, что Стармер и Макрон вели переговоры относительно этой возможности во время встречи на прошлой неделе.

Три сценария размещения иностранных войск в Украине

Журналисты обнародовали три теоретических сценария размещения миротворческих войск Британии и других стран на территории Украины.

Первый предусматривает заморозку линии боевого соприкосновения в Украине, при которой РФ оставляет под своим контролем временно оккупированные территории на востоке и юге страны.

Первый сценарий Фото: The Telegraph

Второй — это возможность защиты западными войсками Киева.

Второй сценарий Фото: The Telegraph

Третий — создание на территории Польши "воздушного щита" и одновременная тренировка бойцов ВСУ в Украине.

Третий сценарий Фото: The Telegraph

В то же время журналисты подчеркнули, что остается неопределенным то, где может пролегать "буферная" зона между Силами обороны Украины и российскими оккупантами, и где гипотетически разместят западных миротворцев с целью обеспечить защиту Украины от любых будущих атак РФ.

Напомним, 15 января The Telegraph обнародовал материал, в котором объясняется, как могут разместить войска Великобритании в Украине.

10 января сообщил, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудит с Владимиром Зеленским миротворческую миссию.