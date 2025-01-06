"Быстрого решения не будет": Украине стоит вести "реалистичные дискуссии" по территориям, — Макрон

Глава Франции Макрон убежден, что капитуляция Украины станет проблемой для европейцев и американцев. Он считает, что это подорвет доверие к Западу в случае принятия подобного компромисса.

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Президент Франции Эммануэль Макрон убежден, что Украине следует вести "реалистичные дискуссии" по территориальным вопросам. Об этом сообщает французский телеканал BFMTV.

Во время ежегодной встречи с французскими послами, лидер Франции призвал украинцев "вести реалистичные дискуссии" по вопросам возвращения территорий. Он убежден, что только они (украинцы — ред.) "могут их вести", чтобы развязать войну, вызванную российским вторжением в 2022 году.

"Соединенные Штаты Америки должны помочь нам изменить характер ситуации и убедить Россию сесть за стол переговоров", в то время, как европейцы должны будут "построить гарантии безопасности" для Украины, "что будет их первоочередной обязанностью", — заявил Макрон.

Лидер Франции добавляет, что несмотря на обещания будущего президента США Дональда Трампа, пока "быстрого и легкого решения в Украине не будет", исходя из нынешних условий.

"Новый американский президент сам знает, что Соединенные Штаты не имеют никаких шансов что-то выиграть, если Украина проиграет", — отмечает Макрон.

Глава французского государства считает, что капитуляция Украины не принесет добра как для европейцев, так и для американцев. В таком случае, убежден Макрон, доверие к Западу будет "подорвано", если будет согласие на "компромисс" из-за "усталости от войны".

Напомним, Фокус писал, что Зеленский встретится с Трампом после его инаугурации. По словам украинского президента, Украина использует прорыв в Курскую область как козырь для того, чтобы РФ не заморозила конфликт.

Ранее издание Bild сообщало, что Путин сигнализирует о завершении войны в 2025 году. По мнению журналистов, Кремль занимается планированием всеобщих выборов в 2026 году, во время которых россиянам будут объяснять причины завершения войны в Украине, говорится в отчете немецких аналитиков.