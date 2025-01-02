Зеленский встретится с Трампом после инаугурации: будут говорить о завершении войны (видео)

Украина использует прорыв в Курскую область как козырь для того, чтобы РФ не заморозила конфликт, заявил президент Зеленский.

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Президент Украины Владимир Зеленский надеется на личную встречу с новоизбранным 47 президентом США Дональдом Трампом. Вероятно, встреча состоится после инаугурации 20 января 2025 года. Будут говорить о завершении войны РФ — об условиях прекращения огня и гарантиях безопасности, которые должна получить Украина. Параллельно могут происходить контакты новой американской администрации с Кремлем. Вопрос завершения войны, мирные переговоры, гарантии безопасности, участие в возможных президентских выборах в Украине — Фокус собрал основное из интервью Зеленского.

Завершение войны — интервью Зеленского для ТСН 2 января

Завершение войны и встреча с Зеленского с Трампом

Украинский президент в первую очередь вспомнил о победе Трампа на выборах в США, что стало, по его мнению, одним из самых значительных событий 2024 года. Зеленский назвал новоизбранного президента "сильным и непредсказуемым", отметил, что верит его стремлению быстро завершить войну РФ, а также в то, что происходит реальный поиск рычагов влияния на Кремль. По словам президента, есть силы, которые пытаются "поссорить" Украину и США — об этом знают и делают "соответствующие шаги". В то же время до инаугурации Трампа с ним постоянно контактируют представители офиса президента, МИД, Минобороны.

Прозвучал вопрос, возможно ли завершение войны "одним днем" после того, как новоизбранный президент официально займет пост главы правительства США. Зеленский отметил, что Трамп в первые дни после инаугурации может сосредоточиться на внутренней политике и на вопросах Тихоокеанского региона. При этом возможна личная встреча обоих политиков.

"Трамп мне сказал по телефону, когда мы говорили. Он сказал мне, что одним из первых визитов я буду ожидать именно вас — он мне это сказал. Он сказал, для меня приоритет закончить войну, и я буду это делать. Поэтому, я думаю, да, после инаугурации будет у нас встреча", — заявил украинский президент.

Есть надежда, что шаги Трампа для достижения мира будут совпадать с позицией украинцев, потому что "другого не может быть, мы Украина, это наша независимость, это наша земля и наше будущее". При этом американские политики уже сейчас, вероятно, контактируют с Кремлем.

"Я думаю, что у него будут контакты с российской стороной. Это понятно, потому что они будут изучать много разных деталей, кто на что готов", — заявил Зеленский.

Горячая фаза войны и замороженный конфликт

Украинский президент также отметил, что шаги по завершению войны начнутся с прекращения горячей стадии войны, когда не будут гибнуть люди, а будет работать дипломатия.

Во время интервью затронули вопрос боев на востоке, а также в Курской области РФ. Зеленский подтвердил, что ситуация напряженная, среди прочего, у Сил обороны мало резервов. Кроме того, есть продвижение россиян на украинской территории и это усиливает позиции РФ и союзников РФ в Европе. Украинский президент подчеркнул, что "замораживание" играет в пользу Москвы, тогда как Курск — это "сильный козырь", который давит на Кремль.

Провалы российской армии под Курском, ко всему, также влияют на страны глобального Юга, отметил Зеленский. Как выяснилось, политики этих стран верили в непобедимость россиян, а с лета 2024 года увидели, что это не так.

Гарантии безопасности, победа и видение мира

Журналистка поинтересовалась, изменился ли взгляд на завершение войны: раньше говорили о "победе", теперь — о "справедливом мире". Зеленский отметил, что эти два понятия не следует разделять. Кроме того, он вспомнил о европейских партнерах Украины, которые внимательно смотрят на поведение США. Задача 2025 года — это объединить разные мнения относительно завершения войны, сказал политик.

Также президент перечислил признаки справедливого мира, с которым согласятся украинцы:

"сильная Украина";

гарантии безопасности — то есть гарантии, которые показали бы Путину, что на Украину нельзя нападать;

сильная армия. Речь идет не о 40-50 тыс. военных, о которых говорит РФ, подчеркнул Зеленский. По его словам, если согласиться на маленькую армию, то "не будет больше независимой Украины". При этом сильная армия — это оружие и дальнобойные ракеты;

вступление в ЕС.

"Справедливый мир для Украины и сильные гарантии безопасности, что делает невозможным возвращение Путина, а затем дипломатически вернуть — если будет такое согласие", — сказал он.

Украина и НАТО

Зеленский также затронул вопрос связи безопасности и НАТО. Он заявил, что лучший вариант для Украины — членство в Альянсе. Если же согласуют вариант без поддержки США — это будет "слабыми гарантиями". В то же время, вспомнили Израиль — эта страна не является членом НАТО, но может сбивать 200-500 ракет: это возможно благодаря поддержке авиации стран-членов НАТО, отметил политик.

"Есть много деталей этих гарантий [как у Израиля]. Такие гарантии безопасности пока что в Украине никто не предлагал", — прозвучало в интервью.

Западные войска в Украине

Глава государства поддержал инициативу президента Франции Эмманюэля Макрона о появлении западных войск в Украине. В то же время он признал, что войск одной-двух стран будет мало. По мнению Зеленского, такое решение возможно в случае, если действительно начнется движение в НАТО. Также озвучена еще одна страна, которая побрилась на идею Макрона — это Великобритания: другие варианты не озвучивались. Еще один аспект: если будут войска, то не только сухопутные, но и, например, воздушный и морской флот, которые пригодятся, например, в Одессе.

"Думаю, и Великобритания будет поддерживать, и некоторые другие страны, о которых мы договаривались вслух не говорить, потому что они переживают говорить это медийно, потому что боятся влияния России", — заявил Зеленский.

Выборы и второй срок Зеленского

На сегодня только России выгодно расшатывать ситуацию и говорить о выборах президента и парламента в Украине. Зеленский заявил, что после завершения военного положения и горячей фазы войны Рада объявит о сроках следующих выборов. На вопрос, готов ли идти на второй срок, заявил, что еще не определился.

"Это не является для меня сегодняшней целью", — сказал Зеленский.

Отметим, в декабре будущий представитель Трампа по украинскому вопросу Кит Келлог озвучил возможность завершения войны, если Украина откажется от оккупированных РФ территорий и согласится не вступать в НАТО в течение 20 лет.

Напоминаем, 30 декабря украинский журналист Дмитрий Гордон рассказал о встрече Трампа и Путина, которая сорвалась из-за "демарша Кремля".