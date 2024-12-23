Трамп ждет "украинской" встречи с Путиным: в Кремле отреагировали

Прекращение боевых действий в Украине новоизбранный президент США считает своим основным приоритетом. В Москве не торопятся идти на встречу и заявляют об отсутствии "реальных импульсов" к переговорам.

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Реальных предпосылок для организации встречи президента России Владимира Путина с избранным американским лидером Дональдом Трампом пока нет. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Пока никаких реальных импульсов не было", — ответил он на вопрос о возможности встречи до инаугурации Трампа.

Однако у Путина в январе 2025 года запланированы зарубежные поездки, добавил позже Песков, но не уточнил, куда именно отправится президент РФ.

В воскресенье, 22 декабря, Трамп заявил о желании встретиться с Путиным для как можно скорейшего обсуждения путей завершения полномасштабной войны в Украине.

"Прекращение войны — это одна из тех вещей, которые я хочу сделать быстро. Президент Путин сказал, что хочет встретиться со мной как можно скорее. Мы должны подождать этого, мы должны положить конец этой войне", — подчеркнул он.

Кроме этого, во время прямой линии 19 декабря Путин заявил о готовности к разговору с Трампом в любое время и соглашался на встречу с ним.

Напомним, западные СМИ писали о планах Дональда Трампа продолжить снабжение Украины оружием после прекращения огня. Американский лидер считает, что данный подход обеспечит "мир через силу".

Представитель Дональда Трампа по Украине Кит Келлог 18 декабря заявил о готовности властей Украины и РФ говорить о мире. Полномасштабное противостояние, по его мнению, напоминает войну на истощение.