Украина и Россия готовы к мирным переговорам, — будущий спецпредставитель Трампа

Генерал-лейтенант Кит Келлог заявил, что Трамп дал обещание миру и американцам закончить войну и "сделает это".

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Генерал-лейтенант Кит Келлог, будущий представитель избранного президента США Дональда Трампа по Украине, в эфире Fox News заявил, что считает, что и Украина, и РФ готовы говорить о мире. И главным образом из-за того, что обе стороны "истощены".

"После 1000 дней войны… самой большой и самой длинной со времен Второй мировой войны, пора ей закончиться. Я верю, что президент Трамп выполнит это обещание, которое он дал Америке и миру", — заявил Кит Келлог.

По словам генерала, он считает, что полномасштабная война напоминает войну на истощение.

"Представьте бой в клетке. У вас есть два бойца, и оба хотят остановиться. Вам нужно рефери, чтобы их разделить. И я думаю, что президент Дональд Трамп может это сделать", – заявил Келлог в эфире Fox Business.

Также он не стал отрицать, что в начале января 2025 года планирует посетить Киев и несколько других европейских столиц, поскольку следующая президентская администрация пытается как можно скорее положить конец российско-украинской войне.

Отставной генерал-лейтенант Кит Келлог, который должен стать специальным представителем Трампа по Украине и России, не планирует посещать Москву во время этой поездки, сообщили источники, пожелавшие остаться неназванными.

Вместо этого он посетит высших руководителей в Киеве, а его команда работает над организацией встреч с лидерами в других европейских столицах, таких как Рим и Париж, сообщили источники. Планирование поездки все еще находится на стадии завершения, и маршрут может измениться.

Ожидается, что встречи будут сосредоточены на установлении фактов от имени новой администрации Трампа, а не на активных переговорах, сообщили источники. Тем не менее, запланированная поездка, которая должна начаться вскоре после Нового года, иллюстрирует срочность, которую избранный президент придал прекращению войны в Украине.

Трамп пообещал закончить войну в течение 24 часов после вступления в должность, если не раньше. Бывшие сотрудники разведки и национальной безопасности выразили сомнение в возможности совершить такой подвиг, отчасти потому, что у президента России Владимира Путина может быть мало причин садиться за стол переговоров, по крайней мере на условиях, приемлемых для официального Киева.

Представитель Трампа не стал комментировать запланированные встречи, но сообщил, что скорейшее прекращение войны на Украине остается приоритетом для избранного президента.

"Президент Трамп неоднократно заявлял, что главным приоритетом его второго срока станут скорейшие переговоры по мирному урегулированию российско-украинской войны", — заявила пресс-секретарь переходного периода Трампа Каролин Ливитт.

Союзники и советники Трампа выдвигали или излагали многочисленные планы по прекращению войны на Украине, все из которых привели бы к тому, что Украина в обозримом будущем уступит России значительную часть своей территории.

Сам Келлог в этом году направил Трампу предложение, согласно которому линии фронта будут заморожены, а членство в НАТО будет снято с повестки дня в ближайшем будущем для Украины. Но он также дал понять, что его предложение было отправной точкой и что новая администрация Трампа все еще работает над окончательным планом.

Во время частной встречи в этом месяце между Трампом, президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Франции Эмманюэлем Макроном избранный президент США заявил, что хочет, чтобы украинцы немедленно сели за стол переговоров. Зеленский заявил, что Украине нужны значимые гарантии безопасности как ключевой элемент любого мирного соглашения.

В понедельник Трамп повторил свой призыв к скорейшему прекращению огня и заявил, что поговорит с Путиным и Зеленским о прекращении войны.

"Надо заключить сделку", — заявил Трамп на пресс-конференции в своем клубе Мар-а-Лаго в Палм-Бич, Флорида.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Дональд Трамп осознает недопустимость для Украины капитуляции или замораживания войны. Глава государства отметил, что Трамп демонстрирует желание быстро найти решение для урегулирования конфликта, однако пока не владеет всей необходимой информацией.