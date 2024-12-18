Україна і Росія готові до мирних переговорів, — майбутній спецпредставник Трампа

Генерал-лейтенант Кіт Келлог заявив, що Трамп дав обіцянку світу й американцям закінчити війну і "зробить це".

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Генерал-лейтенант Кіт Келлог, майбутній представник обраного президента США Дональда Трампа щодо України, в ефірі Fox News заявив, що вважає, що і Україна, і РФ готові говорити про мир. І головним чином через те, що обидві сторони "виснажені".

"Після 1000 днів війни... найбільшої і найдовшої з часів Другої світової війни, пора їй закінчитися. Я вірю, що президент Трамп виконає цю обіцянку, яку він дав Америці та світу", — заявив Кіт Келлог.

За словами генерала, він вважає, що повномасштабна війна нагадує війну на виснаження.

"Уявіть бій у клітці. У вас є два бійці, і обидва хочуть зупинитися. Вам потрібен рефері, щоб їх розділити. І я думаю, що президент Дональд Трамп може це зробити", — заявив Келлог в ефірі Fox Business.

Також він не став заперечувати, що на початку січня 2025 року планує відвідати Київ і кілька інших європейських столиць, оскільки наступна президентська адміністрація намагається якомога швидше покласти край російсько-українській війні.

Відставний генерал-лейтенант Кіт Келлог, який має стати спеціальним представником Трампа щодо України та Росії, не планує відвідувати Москву під час цієї поїздки, повідомили джерела, які побажали залишитися неназваними.

Замість цього він відвідає вищих керівників у Києві, а його команда працює над організацією зустрічей із лідерами в інших європейських столицях, таких як Рим і Париж, повідомили джерела. Планування поїздки все ще перебуває на стадії завершення, і маршрут може змінитися.

Очікується, що зустрічі будуть зосереджені на встановленні фактів від імені нової адміністрації Трампа, а не на активних переговорах, повідомили джерела. Проте запланована поїздка, яка має розпочатися незабаром після Нового року, ілюструє терміновість, яку обраний президент надав припиненню війни в Україні.

Трамп пообіцяв закінчити війну протягом 24 годин після вступу на посаду, якщо не раніше. Колишні співробітники розвідки і національної безпеки висловили сумнів у можливості здійснити такий подвиг, почасти тому, що у президента Росії Володимира Путіна може бути мало причин сідати за стіл переговорів, принаймні на умовах, прийнятних для офіційного Києва.

Представник Трампа не став коментувати заплановані зустрічі, але повідомив, що якнайшвидше припинення війни в Україні залишається пріоритетом для обраного президента.

"Президент Трамп неодноразово заявляв, що головним пріоритетом його другого терміну стануть якнайшвидші перемовини щодо мирного врегулювання російсько-української війни", — заявила прес-секретар перехідного періоду Трампа Каролін Лівітт.

Союзники і радники Трампа висували або викладали численні плани щодо припинення війни в Україні, всі з яких призвели б до того, що Україна в осяжному майбутньому поступиться Росії значною частиною своєї території.

Сам Келлог цього року надіслав Трампу пропозицію, згідно з якою лінії фронту будуть заморожені, а членство в НАТО буде знято з порядку денного в найближчому майбутньому для України. Але він також дав зрозуміти, що його пропозиція була відправною точкою і що нова адміністрація Трампа все ще працює над остаточним планом.

Під час приватної зустрічі цього місяця між Трампом, президентом України Володимиром Зеленським та президентом Франції Емманюелем Макроном обраний президент США заявив, що хоче, щоб українці негайно сіли за стіл переговорів. Зеленський заявив, що Україні потрібні значущі гарантії безпеки як ключовий елемент будь-якої мирної угоди.

У понеділок Трамп повторив свій заклик до якнайшвидшого припинення вогню і заявив, що поговорить із Путіним і Зеленським про припинення війни.

"Треба укласти угоду", — заявив Трамп на прес-конференції у своєму клубі Мар-а-Лаго в Палм-Біч, Флорида.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Дональд Трамп усвідомлює неприпустимість для України капітуляції або заморожування війни. Глава держави зазначив, що Трамп демонструє бажання швидко знайти рішення для врегулювання конфлікту, однак поки що не володіє всією необхідною інформацією.