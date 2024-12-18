Дональд Трамп вскоре получит полные данные о российско-украинском конфликте и тогда будет говорить с президентом Зеленским на одном языке.

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Украина продолжит борьбу за суверенитет, хотя в мире звучат заявления от президентов и премьер-министров о прекращении войны любой ценой. На Западе предлагают замораживание войны и договоренности с РФ, но это опасно для украинцев и будет означать потерю независимости и капитуляцию перед захватчиком. О том, как Украина настроена на взаимодействие с будущим президентом США Дональдом Трампом, президент Владимир Зеленский рассказал в интервью изданию Le Parisien.

Журналисты услышали ответ Зеленского относительно плана Трампа завершить войну быстро, в течение 24 часов. Президент Украины пояснил, что Трамп действительно имеет такое намерение и он будет искать возможности, чтобы этого достичь, то есть "будет копаться в некоторых деталях, когда действительно сможет это сделать". В то же время, когда американский политик окажется в Белом доме, он получает полные данные от Минобороны, спецслужб и тогда поймет все детали войны. По мнению Зеленского, тогда появится понимание, что в вопросе завершения войны не стоит спешить, а следует учесть стремление украинцев, которые сражаются за независимость.

"Он очень хочет сделать это быстро. Когда он туда [в Белый дом — Ред.] приедет, мы сможем говорить на одном языке, с одинаковым уровнем информации. Он также знает мое желание не спешить в ущерб Украине", — подчеркнул украинский президент.

Во время интервью у Зеленского поинтересовались, какие изменения могут произойти после того, как Дональд Трамп официально станет президентом США. В ответ журналисты услышали, что "изменения неизбежны" и что Украина хотела бы, чтобы от США была еще большая поддержка. Украинская команда будет пытаться наладить отношения с новой администрацией и работа в этом направлении уже ведется, заверил политик.

"Мы будем строить отношения с новой администрацией, это будет нашим приоритетом. Соединенные Штаты есть и остаются нашим главным донором в этой войне, хотя для Украины, хочу подчеркнуть, важны и Европа, и США. Мы никого не ставим выше другого. Если мы не остановим Путина, он продолжит нас уничтожать", — подытожил Зеленский.

Завершение войны и мирный план Трампа

Первые заявления Дональда Трампа о завершении войны прозвучали весной 2024 года. Тогда американский политик заявил, что завершит войну в течение 24 часов после того, как его изберут президентом США. После переизбрания, которое состоялось 5 ноября 2024 года, война РФ продолжилась, но появились объяснения Кита Келлога, который станет советником Трампа по украинским вопросам. Согласно заявлению Келлога, мирный план заключается в том, что Украина отказывается от оккупированных россиянами территорий, соглашается на замораживание боевых действий на нынешних позициях, отказывается от вступления в НАТО на ближайшие 20-30 лет. При этом американец не высказывал идей относительно того, как заставят РФ согласиться с этими предложениями.

Между тем 7 декабря состоялась получасовая встреча Зеленского и Трампа в Париже во время открытия Собора Парижской богоматери после реставрации. По итогам встречи в западных медиа появились новые детали мирного плана нового президента США. Один из этих пунктов — Европа должна больше вкладываться в помощь Украине, больше давить на Китай и ввести европейский миротворческий контингент на линии разграничения в случае перемирия.

Напоминаем, 16 января прозвучали новые заявления Трампа о прекращении войны, в которых он заговорил о "положительных сдвигах".