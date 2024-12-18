Дональд Трамп незабаром отримає повні дані про російсько-український конфлікт і тоді буде говорити з президентом Зеленським однією мовою.

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Україна продовжить боротьбу за суверенітет, хоч у світі лунають заяви від президентів та прем'єр-міністрів про припинення війни за будь-яку ціну. На Заході пропонують замороження війни і домовленості з РФ, але це небезпечно для українців і означатиме втрату незалежності та капітуляцію перед загарбником. Про те, як Україна налаштовна на взаємодію з майбутнім президентом США Дональдом Трампом, президент Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю виданню Le Parisien.

Журналісти почули відповідь Зеленського щодо плану Трампа завершити війну швидко, протягом 24 годин. Президент України пояснив, що Трамп дійсно має такий намір і він шукатиме можливості, щоб цього досягнути, тобто "буде копатися в деяких деталях, коли справді зможе це зробити". Водночас, коли американський політик опиниться у Білому домі, він отримує повні дані від Міноборони, спецслужб і тоді зрозуміє усі деталі війни. На думку Зеленського, тоді з'явиться розуміння, що у питанні завершення війни не варто поспішати, а слід врахувати прагнення українців, які б'ються за незалежність.

"Він дуже хоче зробити це швидко. Коли він туди [в Білий дім — Ред.] приїде, ми зможемо говорити однією мовою, з однаковим рівнем інформації. Він також знає моє бажання не поспішати на шкоду Україні", — наголосив український президент.

Під час інтерв'ю у Зеленського поцікавились, які зміни можуть статись після того, як Дональд Трамп офіційно стане президентом США. У відповідь журналісти почули, що "зміни неминучі" і що Україна хотіла б, щоб від США була ще більша підтримка. Українська команда намагатиметься налагодити відносини з новою адміністрацією і робота в цьому напрямку вже ведеться, запевнив політик.

"Ми будемо будувати відносини з новою адміністрацією, це буде нашим пріоритетом. Сполучені Штати є і залишаються нашим головним донором у цій війні, хоча для України, хочу підкреслити, важливі і Європа, і США. Ми нікого не ставимо вище за іншого. Якщо ми не зупинимо Путіна, він продовжить нас знищувати", — підсумував Зеленський.

Завершення війни та мирний план Трампа — деталі

Перші заяви Дональда Трампа щодо завершення війни пролунали навесні 2024 року. Тоді американський політик заявив, що завершить війну протягом 24 годин після того, як його оберуть президентом США. Після переобрання, яке відбулось 5 листопада 2024 року, війна РФ продовжилась, але з'явились пояснення Кіта Келлога, який стане радником Трампа з українських питань. Згідно з заявою Келлога, мирний план полягає у тому, що Україна відмовляється від окупованих росіянами територій, погоджується на замороження бойових дій на нинішніх позиціях, відмовляється від вступу до НАТО на найближчі 20-30 років. При цьому американець не висловлював ідей щодо того, як примусять РФ погодитись з цими пропозиціями.

Тим часом 7 грудня відбулась півгодинна зустріч Зеленського і Трампа у Парижі під час відкриття Собору Паризької богоматері після реставрації. За підсумками зустрічі у західних медіа з'явились нові деталі мирного плану нового президента США. Один з цих пунктів — Європа маж більше вкладатись у допомогу Україні, більше тиснути на Китай і ввести європейський миротворчий контингент на лінії розмежування у випадку перемир'я.

Нагадуємо, 16 січня пролунали нові заяви Трампа щодо припинення війни, у яких він заговорив про "позитивні зрушення".