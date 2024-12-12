Європейські війська введуть в Україну: у Франції Трамп озвучив перші думки про війну, — ЗМІ

Європа повинна тиснути на Китай, щоб ця країна перестала підтримувати РФ, розповіли журналісти про позицію новообраного президента США Дональда Трампа. Крім того, політик висловився щодо введення 40-тисячної армії на лінію розмежування в Україні.

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Європа повинна взяти на себе тягар підтримки України й надавати більше зброї для покращення можливостей ЗСУ. Водночас європейці мали б надіслати війська на лінію розмежування, якщо раптом відбудеться припинення вогню. Перші деталі позиції майбутнього президента США Дональда Трампа і його думки щодо участі Китаю у війні написало видання The Wall Street Journal.

Журналісти поспілкувались з анонімними співрозмовниками, які знали про деталі зустрічі трьох лідерів у Парижі. Як з'ясувалось, Дональд Трамп вперше окреслив свою позицію щодо війни і її почули президент Франції Емманюель Макрон та президент України Володимир Зеленський. На думку майбутнього американського президента, Європа повинна більше включитись у завершення війни. Зокрема, європейці повинні діяти у трьох напрямках, а він, зокрема, не підтримує ідею вступу України до НАТО і не планує надсилати на війну американські війська.

Завершення війни та ідеї Трампа

На порталі перелічили основні пропозиції новообраного президента США щодо подальшого перебігу війни РФ:

Європа повинна дати військові сили, які стоятимуть на лінії розмежування після завершення ведення вогню;

Європа повинна взяти на себе постачання зброї Україні;

Європа повинна тиснути на Китай, щоб він припинив допомагати Росії вести війну. Один з інструментів для цього — підвищення тарифів на китайські товари.

У статті підсумували, що досі точно не відомо, який же план має Трамп щодо завершення війни в Україні. Поки що політик час від часу заявляє про намагання досягнути миру, але якісь орієнтовні кроки озвучує його оточення, а не він. Європейські джерела погодились, що новий президент США на сьогодні "ставить питання" і "шукає точки зору на конфлікт".

"Трамп давно заявляв, що хоче якнайшвидше покласти край трирічній війні, але надав мало публічних подробиць про те, як він планує цього досягти", — написали аналітики The Wall Street Journal.

Зазначимо, 12 грудня голова офісу президента Андрій Єрмак розповів про контакти України з Дональдом Трампом і про особливості його позиції. Серед іншого, український посадовець впевнений, що Трамп дійсно має намір завершити війну, але плану у нього дійсно немає, тому не можна говорити, що є примусу до відмови від територій.

Тим часом раніше у ЗМІ писали про план радника новообраного президента Келлога. Суть ідеї Келлога полягала в тому, що Україна відмовляється від територій, окупованих РФ, та від вступу до НАТО. Чиновник не пояснив, як примусять РФ на це погодитись.

Водночас пролунали заяви Зеленського щодо НАТО. Очільник країни наполягає, що без вступу до альянсу Україна не матиме безпеки, водночас можлива обмежена дія договору на окуповані території.

Нагадуємо, 12 грудня прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск висловився щодо відправки військ в Україну. Перед цим у ЗМІ писали, що Франція пропонує зібрати 40 тис. військових та поставити їх на лінії розмежування.