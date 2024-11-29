Путін чекав цього три роки: що не так із планом завершення війни від спецпосланця Трампа, — CNN

За словами Кіта Келлога, США повинні були передати Україні набагато більше зброї ще до повномасштабного вторгнення і відразу після нього, щоб Сили оборони могли перемогти.

В одному пості в соціальних мережах обраний президент Сполучених Штатів розповів світу, який вигляд може мати завершення війни в Україні. Про це пише CNN.

"Дуже радий номінувати генерала Кіта Келлога на службу помічником президента і спеціальним посланцем по Україні та Росії, — написав Трамп у своєму каналі Truth Social. — Разом ми забезпечимо МИР СИЛОЮ, і зробимо Америку і світ БЕЗПЕЧНИМИ ЗНОВУ".

80-річний колишній радник із національної безпеки виклав свій мирний план у квітні. У ньому війна називається "кризою, якої можна було уникнути і яка через некомпетентну політику адміністрації Байдена... втягнула Америку в нескінченну війну".

80-річний Кіт Келлогг більшу частину часу критикує Джо Байдена

Якщо коротко, припинення вогню заморозить лінії фронту — і обидві сторони будуть змушені сісти за стіл переговорів.

Келлог більшу частину часу критикує Джо Байдена, кажучи, що його адміністрація надавала занадто мало летальної допомоги і занадто пізно. Він каже, що рішення Трампа передати першу летальну допомогу Україні 2018 року продемонструвало силу, необхідну для протистояння Путіну, а м'який підхід Трампа щодо глави Кремля дасть змогу укласти угоду.

За словами Келлога, потрібно було передати більше зброї ще до повномасштабного вторгнення і відразу після нього, щоб Україна могла перемогти.

План Келлога: у чому небезпека для України

Вступ до НАТО слід відкласти на невизначений термін, вважає Келлог

При цьому Кіт Келлог стверджує, що Вашингтону не варто втручатися в ще один конфлікт, а їхні власні запаси зброї постраждали від допомоги Україні, тому країна потенційно вразлива в можливому конфлікті з Китаєм через Тайвань.

Він вважає, що вступ України до НАТО — дуже віддалена перспектива, запропонована Києву на знак символічної солідарності, і що його слід відкласти на невизначений термін.

План також передбачає, що майбутня допомога США — ймовірно, у вигляді кредитів — залежатиме від переговорів України з Росією. США озброюватимуть Україну тією мірою, якою вона зможе захистити себе і зупинити будь-які подальші російські наступи до і після мирної угоди. Остання пропозиція, можливо, вже застаріла через швидке просування ЗС РФ на сході України.

Заморожування ліній фронту

Київ не проситимуть відмовитися від повернення окупованих територій, згідно з планом Келлога

Лінії фронту мають бути заморожені в межах режиму припинення вогню і встановлення демілітаризованої зони. За згоду на це Росія отримає обмежене пом'якшення санкцій і повне пом'якшення тільки після підписання мирної угоди, яка влаштує Україну. Податок на експорт російських енергоносіїв піде на відновлення України.

Київ не проситимуть відмовитися від повернення окупованих територій, але домагатися цього буде можливо тільки дипломатичним шляхом.

За словами журналістів, такий підхід не враховує можливі вимоги Москви. Демілітаризовану зону, ймовірно, потрібно буде охороняти, можливо, із залученням військ НАТО або солдатів з інших країн, що не приєдналися, між двома сторонами. Забезпечити це буде важко, у т.ч. й фінансово.

США виробляють 14 000 артилерійських снарядів калібру 155 на місяць

Озброїти Україну тією мірою, якою вона зможе зупинити нинішні та майбутні російські наступи, також буде складно. У плані зазначається, що Сполучені Штати виробляють 14 000 артилерійських снарядів калібру 155 на місяць, які Україна може витратити всього за 48 годин. Тобто Келлог хоче, щоб США ще більше озброїли Україну, але водночас визнає, що зробити це США не зможуть.

Важливо

Мирний план від "бультер`єра": для чого Трамп призначив генерала Кіта Келлога головним по Україні

План надає Україні можливість зупинити кровопролиття в той час, коли вона програє за всіма фронтами, коли бракує людей — того, у чому у РФ, ймовірно, завжди буде перевага.

Це початок процесу, який дуже подобається хитрому Путіну: використати припинення вогню і слабкість Заходу у своїх інтересах, на це він чекав три роки, ідеться в публікації CNN.

У цьому плані враховується те, що Захід у тому, що стосується виробництва озброєнь, не може йти в ногу з часом, а також можливі подальші дії Росії.

"Це похмурий компроміс для похмурої війни. Він може і не покласти їй кінець, а відкрити нову главу, коли західна єдність і підтримка почнуть руйнуватися, тоді як Путін просувається, і за столом переговорів, і на фронті — дедалі ближче до своїх цілей", — резюмують автори.

Нагадаємо, що Білий дім не встигає витратити гроші, виділені на зброю для ЗСУ.

Також повідомлялося, що нардеп від "Слуг народу" висунув Трампа на Нобелівську премію миру.