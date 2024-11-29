Путин ждал этого три года: что не так с планом завершения войны от спецпосланника Трампа, — CNN

По словам Кита Келлога, США должны были передать Украине намного больше оружия еще до полномасштабного вторжения и сразу после него, чтобы Силы обороны могли победить.

В одном посте в социальных сетях избранный президент Соединенных Штатов рассказал миру, как может выглядеть завершение войны в Украине. Об этом пишет CNN.

"Очень рад номинировать генерала Кита Келлога на службу помощником президента и специальным посланником по Украине и России, — написал Трамп в своем канале Truth Social. — Вместе мы обеспечим МИР ПОСРЕДСТВОМ СИЛЫ, и сделаем Америку и мир БЕЗОПАСНЫМИ ВНОВЬ".

80-летний бывший советник по национальной безопасности изложил свой мирный план в апреле. В нем война называется "кризисом, которого можно было избежать и который из-за некомпетентной политики администрации Байдена… втянул Америку в бесконечную войну".

80-летний Кит Келлогг большую часть времени критикует Джо Байдена

Вкратце, прекращение огня заморозит линии фронта — и обе стороны будут вынуждены сесть за стол переговоров.

Келлогг большую часть времени критикует Джо Байдена, говоря, что его администрация предоставляла слишком мало летальной помощи и слишком поздно. Он говорит, что решение Трампа передать первую летальную помощь Украине в 2018 году показало силу, необходимую для противостояния Путину, а мягкий подход Трампа по отношению к главе Кремля позволит заключить сделку.

По словам Келлога, нужно было передать больше оружия еще до полномасштабного вторжения и сразу после него, чтобы Украина могла победить.

План Келлога: в чем опасность для Украины

Вступление в НАТО следует отложить на неопределенный срок, считает Келлог

При этом Кит Келлог утверждает, что Вашингтону не стоит вмешиваться в еще один конфликт, а их собственные запасы оружия пострадали от помощи Украине, поэтому страна потенциально уязвима в возможном конфликте с Китаем из-за Тайваня.

Он считает, что вступление Украины в НАТО — очень отдаленная перспектива, предложенная Киеву в знак символической солидарности, и что его следует отложить на неопределенный срок.

План также предполагает, что будущая помощь США — вероятно, в виде кредитов — будет зависеть от ​​переговоров Украины с Россией. США будут вооружать Украину в той мере, в которой она сможет защитить себя и остановить любые дальнейшие российские наступления до и после мирного соглашения. Последнее предложение, возможно, уже устарело из-за быстрого продвижения ВС РФ на востоке Украины.

Заморозка линий фронта

Киев не будут просить отказаться от возвращения оккупированных территорий, согласно плану Келлога

Линии фронта должны быть заморожены в рамках режима прекращения огня и установки демилитаризованной зоны. За согласие на это Россия получит ограниченное смягчение санкций и полное смягчение только после подписания мирного соглашения, которое устроит Украину. Налог на экспорт российских энергоносителей пойдет на восстановление Украины.

Киев не будут просить отказаться от возвращения оккупированных территорий, но добиваться этого будет возможно только дипломатическим путем.

По словам журналистов, такой подход не учитывает возможные требования Москвы. Демилитаризованную зону, вероятно, нужно будет охранять, возможно, с привлечением войск НАТО или солдат из других неприсоединившихся стран между двумя сторонами. Обеспечить это будет трудно, в т.ч. и финансо.

США производят 14 000 артиллерийских снарядов калибра 155 в месяц

Вооружить Украину в той мере, в которой она сможет остановить нынешние и будущие российские наступления, также будет сложно. В плане отмечается, что Соединенные Штаты производят 14 000 артиллерийских снарядов калибра 155 в месяц, которые Украина может израсходовать всего за 48 часов. То есть Келлог хочет, чтобы США еще больше вооружили Украину, но в то же время признает, что сделать это США не смогут.

Важно

Мирный план от "бультерьера": для чего Трамп назначил генерала Кита Келлога главным по Украине

План предоставляет Украине возможность остановить кровопролитие в то время, когда она проигрывает по всем фронтам, когда не хватает людей — того, в чем у РФ, вероятно, всегда будет преимущество.

Это начало процесса, который очень нравится хитрому Путину: использовать прекращение огня и слабость Запада в своих интересах, этого он ждал три года, говорится в публикации CNN.

В этом плане учитывается то, что Запад в том, что касается производства вооружений не может идти в ногу со временем, а также возможные дальнейшие действия России.

"Это мрачный компромисс для мрачной войны. Он может и не положить ей конец, а открыть новую главу, когда западное единство и поддержка начнут рушиться, в то время, как Путин продвигается, и за столом переговоров, и на фронте — все ближе к своим целям", — резюмируют авторы.

Напомним, что Белый дом не успевает потратить деньги, выделенные на оружие для ВСУ.

Также сообщалось, что нардеп от "Слуг народа" выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира.