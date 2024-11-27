Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Политика

Нардеп из "Слуг народа" выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира (фото)

Нардеп Александр Мережко, Мережко Слуга народа, Мережко комитет внешней политики, Мережко Трамп, Мережко Нобелевский комитет
Фото: Из открытых источников | Нобелевский комитет получил письмо от нардепа Александра Мережко (иллюстративное фото)

Дональд Трамп во время предыдущей каденции на посту президента США поспособствовал созданию коалиции в поддержку Украины, считает глава комитета ВР по вопросам внешней политики Александр Мережко.

47 президент США Дональд Трамп достоин получить Нобелевскую премию мира, поскольку в прошлом способствовал урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. Кроме того, американский политик предоставил некоторое оружие Украине в первые годы гибридного вторжения РФ. За эти заслуги ему надо было бы вручить Нобелевку за мир в 2025 году. О том, как народный депутат "Слуг народа" Александр Мережко написал письмо Нобелевскому комитету, написало издание Kyiv Independent.

Мережко написал письмо на бланке Верховной Рады, дата не указана, внизу — подпись, вероятно, народного избранника, свидетельствует скан-копия документа. Политик предлагает дать будущему 47 президенту США, республиканцу Дональду Трампу, Нобелевскую премию мира в 2025 году. В тексте приводятся аргументы в пользу такого предложения. В частности, американский политик во время предыдущей президентской каденции способствовал заключению соглашений между Израилем и арабскими странами, включая Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн и Судан. Кроме того, есть вклад республиканца в улучшение отношений между Израилем и палестинцами. По мнению нардепа, именно Трамп "заложил основы" сегодняшней коалиции, которая помогает Украине выстоять против РФ.

"Несомненно, Трамп способен принести мир на Ближний Восток, а также Украине для прекращения российской агрессии, и будет способствовать установлению справедливого, всеобъемлющего и устойчивого мира на основе Устава ООН и принципов международного права", — указано в письме Мережко.

Нобелевская премия мира, нобелевка для Трампа, Мережко Трамп, Мережко Слуга народа Fullscreen
Нобелевская премия мира для Трампа — письмо Мережко
Фото: Еспресо

Парламентарий объяснил Kyiv Independent, почему написал такое письмо. По его словам, таким образом он надеется "привлечь внимание Трампа, чтобы он помог Украине выжить".

Александр Мережко — народный депутат из фракции "Слуга народа" в Верховной Раде, глава комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества. Кроме того, он входит в парламентские группы или занимает соответствующие должности по сотрудничеству с Польшей, Литвой, Молдовой, Новой Зеландией, Японией, Австралией и Ватиканом.

На странице Facebook Мережко нет комментариев относительно письма Нобелевскому комитету. Впрочем, нардеп перепостил публикацию портала "Еспресо" на эту тему. В настоящее время отсутствуют комментарии главы МИД Андрея Сибиги, главы фракции "Слуг народа" Давида Арахамии и других украинских топ-чиновников и государственных институтов. На портале Нобелевской премии также нет информации о номинировании Трампа.

Нобелевская премия мира для Трампа — детали

Отметим, 7 ноября Фокус писал о предыдущем предложении относительно вручения Трампу премии мира. Предложение озвучил президент Беларуси Александр Лукашенко. Политик заявил, что для прекращения войны следует договариваться и России, и Украине, и другим странам. По его мнению, если этого добьется глава США, то он готов подписать петицию о премии. Между тем в 2020 году Трампа уже пытались номинировать: это сделал норвежский политик Кристиан Тюбринг-Йедде. Четыре года назад Нобелевский комитет не поддержал эту идею и вручил премию мира ООН.

Ранее Трамп озвучивал свою идею завершить российско-украинскую войну в течение 24 часов: об этом он говорил до избрания 5 ноября. После голосования на президентских выборах в медиа рассмотрели несколько вариантов действий американского политика, среди них — давление на Украину, которая должна согласиться на все предложения РФ.

Напоминаем, 26 ноября Фокус собрал информацию о возможных планах Трампа относительно российско-украинской войны и более глубокого вовлечения в нее стран ЕС.