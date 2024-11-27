Нардеп из "Слуг народа" выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира (фото)

Дональд Трамп во время предыдущей каденции на посту президента США поспособствовал созданию коалиции в поддержку Украины, считает глава комитета ВР по вопросам внешней политики Александр Мережко.

47 президент США Дональд Трамп достоин получить Нобелевскую премию мира, поскольку в прошлом способствовал урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. Кроме того, американский политик предоставил некоторое оружие Украине в первые годы гибридного вторжения РФ. За эти заслуги ему надо было бы вручить Нобелевку за мир в 2025 году. О том, как народный депутат "Слуг народа" Александр Мережко написал письмо Нобелевскому комитету, написало издание Kyiv Independent.

Мережко написал письмо на бланке Верховной Рады, дата не указана, внизу — подпись, вероятно, народного избранника, свидетельствует скан-копия документа. Политик предлагает дать будущему 47 президенту США, республиканцу Дональду Трампу, Нобелевскую премию мира в 2025 году. В тексте приводятся аргументы в пользу такого предложения. В частности, американский политик во время предыдущей президентской каденции способствовал заключению соглашений между Израилем и арабскими странами, включая Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн и Судан. Кроме того, есть вклад республиканца в улучшение отношений между Израилем и палестинцами. По мнению нардепа, именно Трамп "заложил основы" сегодняшней коалиции, которая помогает Украине выстоять против РФ.

"Несомненно, Трамп способен принести мир на Ближний Восток, а также Украине для прекращения российской агрессии, и будет способствовать установлению справедливого, всеобъемлющего и устойчивого мира на основе Устава ООН и принципов международного права", — указано в письме Мережко.

Нобелевская премия мира для Трампа — письмо Мережко Фото: Еспресо

Парламентарий объяснил Kyiv Independent, почему написал такое письмо. По его словам, таким образом он надеется "привлечь внимание Трампа, чтобы он помог Украине выжить".

Александр Мережко — народный депутат из фракции "Слуга народа" в Верховной Раде, глава комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества. Кроме того, он входит в парламентские группы или занимает соответствующие должности по сотрудничеству с Польшей, Литвой, Молдовой, Новой Зеландией, Японией, Австралией и Ватиканом.

На странице Facebook Мережко нет комментариев относительно письма Нобелевскому комитету. Впрочем, нардеп перепостил публикацию портала "Еспресо" на эту тему. В настоящее время отсутствуют комментарии главы МИД Андрея Сибиги, главы фракции "Слуг народа" Давида Арахамии и других украинских топ-чиновников и государственных институтов. На портале Нобелевской премии также нет информации о номинировании Трампа.

Нобелевская премия мира для Трампа — детали

Отметим, 7 ноября Фокус писал о предыдущем предложении относительно вручения Трампу премии мира. Предложение озвучил президент Беларуси Александр Лукашенко. Политик заявил, что для прекращения войны следует договариваться и России, и Украине, и другим странам. По его мнению, если этого добьется глава США, то он готов подписать петицию о премии. Между тем в 2020 году Трампа уже пытались номинировать: это сделал норвежский политик Кристиан Тюбринг-Йедде. Четыре года назад Нобелевский комитет не поддержал эту идею и вручил премию мира ООН.

Ранее Трамп озвучивал свою идею завершить российско-украинскую войну в течение 24 часов: об этом он говорил до избрания 5 ноября. После голосования на президентских выборах в медиа рассмотрели несколько вариантов действий американского политика, среди них — давление на Украину, которая должна согласиться на все предложения РФ.

Напоминаем, 26 ноября Фокус собрал информацию о возможных планах Трампа относительно российско-украинской войны и более глубокого вовлечения в нее стран ЕС.