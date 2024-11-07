"Есть надежда": Лукашенко предложил дать Трампу Нобелевскую премию мира, детали

Четыре года назад, в 2020 году, Дональд Трамп номинировался на Нобелевскую премию как "миротворец" войн, связанных с Израилем и палестинцами, КНДР и Южной Кореей, между Индией и Пакистаном. Если он приложит усилия, то сможет получить премию за прекращение войны РФ, заявил Александр Лукашенко.

Если будущий 47-ый президент США Дональд Трамп завершит все войны на планете, в том числе — российско-украинскую войну, то ему вполне могут дать Нобелевскую премию мира. Американский политик должен выполнить обещание, которое дал во время избирательной кампании, и постараться о нем не забыть. О готовности номинировать Трампа на Нобелевку президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил во время чемпионата журналистов-дровосеков, написало издание БЕЛТА.

Лукашенко пообщался с участниками III Чемпионата по рубке дров среди СМИ, который регулярно проходит в Беларуси. Среди прочего, политик коснулся выборов в США и идей Дональда Трампа завершить войну в Украине в течение 24 часов. Белорусский лидер заявил, если Трамп "не забудет" и этого добьется, то сделает доброе дело. В таком случае белорус предложит дать президенту США Нобелевскую премию.

"Мы направим петицию на Нобелевскую премию, и ему присвоят за то, что он сделал доброе дело. Надежда есть, что он будет выполнять свои обещания. Мы надеемся, что он свое обещание будет выполнять", — сказал Лукашенко журналистам.

Впрочем, глава Беларуси признал, что для достижения мира нужна склонность к переговорам у обеих стран. Вероятно, придется договариваться с другими: о каких именно "других странах" идет речь, не объяснил.

"Это не односторонний процесс. Это надо договариваться и, возможно, не только с Россией. Это касается очень многих стран", — подытожил он.

Между тем в 2020 году Трампа уже номинировали на Нобелевскую премию мира, четыре года написало издание Fox News. Кандидатуру тогдашнего американского президента внес норвежский политик Кристиан Тюбринг-Йедде. Основание для Нобелевки — попытки Трампа урегулировать конфликты между Израилем и Арабскими Эмиратами, между Израилем и палестинцами, между Индией и Пакистаном, между Северной и Южной Кореями. В 2020 году "мирную" Нобелевку вручили Всемирной продовольственной программе ООН, сообщило BBC.

Мирный план Трампа и заявление Лукашенко

Отметим, Лукашенко одним из первых поздравил Дональд Трамп, который получил большинство голосов на президентских выборах в США. Лидер республиканцев ранее заявлял, что сможет свершить войну РФ в течение одних суток. 7 ноября издание The Washington Post опубликовало основные пункты плана Трампа. Среди его предложений — замораживание войны, отказ Украины от вступления в НАТО в течение ближайших 10 лет, продолжение поставок оружия Силам обороны. Чтобы заставить украинцев принять условия Трампа, им будут угрожать полным прекращением военной поддержки. Как будут влиять на президента РФ Владимира Путина, чтобы и он принял такие условия, в статье WP не объясняется.

Напоминаем, в офисе президента Владимира Зеленского отреагировали на "мирный план Трампа", опубликованный в СМИ. Между тем экс-глава МИД Дмитрий Кулеба в интервью "24 каналу" заявил, что незадолго до избрания Трамп угрожал ударить по Москве.