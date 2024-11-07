"Є надія": Лукашенко запропонував дати Трампу Нобелівську премію миру, деталі

Чотири роки тому, у 2020 році, Дональд Трамп номінувався на Нобелівську премію як "миротворець" воєн, пов'язаних з Ізраїлем та палестинцями, КНДР та Південною Кореєю, між Індією та Пакистаном. Якщо він докладе зусиль, то зможе отримати премію за припинення війни РФ, заявив Олександр Лукашенко.

Якщо майбутній 47-ий президент США Дональд Трамп завершить усі війни на планеті, зокрема — російсько-українську війну, то йому цілком можуть дати Нобелівську премію миру. Американський політик повинен виконати обіцянку, яку дав під час виборчої кампанії, і постаратись про неї не забути. Про готовність номінувати Трампа на Нобелівку президент Республіки Білорусь Олександр Лукашенко заявив під час чемпіонату журналістів-дроворубів, написало видання БЕЛТА.

Лукашенко поспілкувався з учасниками ІІІ Чемпіонату з рубання дров серед ЗМІ, який регулярно відбувається в Білорусі. Серед іншого, політик торкнувся виборів у США та ідей Дональда Трампа завершити війну в Україні протягом 24 годин. Білоруський лідер заявив, якщо Трамп "не забуде" і цього доб'ється, то зробить добру справу. У такому випадку білорус запропонує дати президенту США Нобелівську премію.

"Ми направимо петицію на Нобелівську премію, і йому присвоять за те, що він зробив добру справу. Надія є, що він виконуватиме свої обіцянки. Ми сподіваємося, що він свою обіцянку виконуватиме", — сказав Лукашенко журналістам.

Втім, очільник Білорусі визнав, що для досягнення миру потрібна схильність до перемовин у обох країн. Ймовірно, доведеться домовлятись з іншими: про які саме "інші країни" ідеться, не пояснив.

"Це не односторонній процес. Це треба домовлятися і, можливо, не лише з Росією. Це стосується дуже багатьох країн", — підсумував він.

Тим часом у 2020 році Трампа вже номінували на Нобелівську премію миру, чотири роки написало видання Fox News. Кандидатуру тодішнього американського президента вніс норвезький політик Крістіан Тюбрінг-Йедде. Підстава для Нобелівки — спроби Трампа врегулювати конфлікти між Ізраїлем та Арабськими Еміратами, між Ізраїлем та палестинцями, між Індією та Пакистаном, між Північною та Південною Кореями. У 2020 році "мирну" Нобелівку вручили Всесвітній продовольчій програмі ООН, повідомило BBC.

Мирний план Трампа і заява Лукашенка

Зазначимо, Лукашенко одним з перших привітав Дональд Трамп, який здобув більшість голосів на президентських виборах в США. Лідер республіканців раніше заявляв, що зможе звершити війну РФ протягом однієї доби. 7 листопада видання The Washington Post опублікувало основні пункти плану Трампа. Серед його пропозицій — заморожування війни, відмова України від вступу в НАТО протягом найближчих 10 років, продовження постачання зброї Силам оборони. Щоб примусити українців пристати на умови Трампа, їм погрожуватимуть повним припиненням військової підтримки. Як будуть впливати на президента РФ Володимира Путіна, щоб і він пристав на такі умови, у статті WP не пояснюється.

Нагадуємо, у офісі президента Володимира Зеленського відреагували на "мирний план Трампа", опублікований у ЗМІ. Тим часом ексглава МЗС Дмитро Кулеба в інтерв'ю "24 каналу" заявив, що незадовго до обрання Трамп погрожував вдарити по Москві.