"Як тільки увійду до Білого дому": Трамп обіцяє закінчити війну в Україні за добу

Експрезидент США заявив, що саме під час його каденції розпочалася воєнна допомога Україні, і що якби він залишився у Білому домі, Путін не наважився б атакувати Україну.

Related video

45-й президент США Дональд Трамп пообіцяв зупинити війну в Україні "за 24 години" у разі, якщо знову стане президентом. Про це він заявив у публічному виступі перед своїми прихильниками сьогодні, 26 березня, повідомляє ВВС.

На мітингу на аеродромі в Вейко, штат Техас, Трамп заявив, саме він був ініціатором воєнного зміцнення України, почавши допомагати країні у воєнній сфері, і якби він залишився в Білому домі, то влада Росії не зважилася б на повномасштабне вторгнення.

"Варто мені піти, як (Путін) відразу почав підтягувати війська до кордону (України)", — сказав Трамп.

У разі переобрання, Трамп пообіцяв миттєво зупинити російське вторгнення в Україну. "Коли я стану президентом, як тільки увійду до Білого дому, то досягну цього за 24 години", — запевнив він, не заглибившись у подробиці.

Трамп також вважає, що він "єдиний кандидат", який може "запобігти Третій світовій війні".

Позиція Дональда Трампа щодо російсько-української війни

Трамп ніколи не приховував своєї симпатії до президента Росії Володимира Путіна. У серпні 2022 року експрезидент США заявив, що президенту України Володимиру Зеленському варто було б відмовитися від Криму і дати РФ гарантії про невступ України до НАТО, щоб запобігти війні.

Наприкінці лютого лідер республіканців обіцяв "вирішити питання" про війну в Україні двома телефонними дзвінками, якщо його переоберуть на президентську посаду.

14 березня стало відомо, що Дональд Трамп заявив, що у разі його переобрання ядерна загроза нібито зникне, а також наголосив, що він категорично проти зміни диктаторського режиму Володимира Путіна в Росії.

Також у березні 2023 року Дональд Трамп заявив про готовність віддати РФ частину територій України. Експрезидент США сказав, що пішов би на такий крок "у найгіршому випадку".

До речі, 15 березня колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен заявив, що балотування Дональда Трампа на виборах президента США може саботувати допомогу Україні у війні та призвести до капітуляції Київ.

Але, окрім бажання знову переобратися на президентів, у Трампа вистачає проблем. 18 березня він заявив, що на нього чекає арешт у зв'язку з розслідуванням окружного прокурора Мангеттена. За словами політика, це пов'язано із твердженнями про те, що він заплатив порнозірці Стормі Деніелс за мовчання про їхній передбачуваний роман.

Очікується, що колишній президент постане перед судом Мангеттена після пред'явлення офіційних звинувачень.

Як повідомляло видання Daily Mail, його мали заарештувати 22 березня. Однак цього поки що не сталося. За інформацією журналістів, влада Нью-Йорка і Вашингтона готується до можливих заворушень і демонстрацій після заклику Дональда Трампа до своїх прихильників "протестувати, протестувати, протестувати".

Раніше, 19 грудня 2022-го, видання WP писало, що Трампа звинуватили одразу у 4 кримінальних злочинах. Він звинувачується у підбурюванні до повстання, перешкоджанні офіційному розгляду Конгресу, змові з метою обману уряду США та у хибних заявах федеральному уряду.