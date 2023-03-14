"Війна в Україні — це справа Європи": Трамп виступив проти зміни режиму Путіна

45 президент США заявив, що у разі його переобрання ядерна загроза зникне і "категорично" підтримав режим Путіна в РФ.

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Колишній президент США Дональд Трамп зробив заяву, що він категорично проти зміни диктаторського режиму Володимира Путіна в Росії, а також назвав військову допомогу Україні інтересом Європи. Про це повідомляє канал Fox News

За словами 45 президента Америки, війна РФ проти України "не є точкою стратегічних інтересів США", проте він переконаний, що це "справа Європи". На його думку, європейські союзники мають допомагати Україні на рівні американців чи навіть більше.

"Потрібно допомогти і убезпечити Європу, але Європа не допомагає собі. Дуже несправедливо для США значною мірою платити за рахунками, тим більше, що Європа використовує нас у торгівлі та інших речах. Це сильно залежатиме від моєї зустрічі з Путіним, але Європа повинна заплатити ", — заявив Трамп у коментарі каналу.

На запитання журналістів, чи підтримує Трамп зміну режиму Путіна в РФ, він відповів "категоричне" — ні. За словами політика, ризик ядерної війни з Росією існує зараз за керівництва США Джо Байденом, у разі переобрання Трампа він пообіцяв, що ці ризики зникнуть.

Позиція Трампа щодо війни в Україні

З часів своєї каденції Дональд Трамп не приховував симпатії до президента Росії Володимира Путіна. Під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Трамп неодноразово виступав із критикою свого конкурента Джо Байдена, заявляючи, що на місці президента США зміг би закінчити війну в Україні "за 24 години".

У серпні 2022 року експрезидент США заявив, що президенту України Володимиру Зеленському варто було б відмовитися від Криму і дати РФ гарантії про невступ України до НАТО, щоб запобігти війні.

Чергові президентські вибори у США заплановані на 5 листопада 2024 року. Це будуть 60 президентські вибори в історії країни, на яких буде обрано 47 президента США.

Нагадаємо, наприкінці лютого лідер республіканців обіцяв "вирішити питання" про війну в Україні двома телефонними дзвінками, якщо його переоберуть на президентську посаду.

Також Трамп у межаз своєї передвиборчої кампанії заявляв перед виборцями, що знає, як запобігти Третій світовій війні.