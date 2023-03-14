"Война в Украине — это дело Европы": Трамп выступил против смены режима Путина

45-й президент США заявил, что в случае его переизбрания ядерная угроза исчезнет и "категорически" поддержал режим Путина в РФ.

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Бывший президент США Дональд Трамп сделал заявление о том, что он категорически против смены диктаторского режима Владимира Путина в России, а также назвал военную помощь Украине интересом Европы. Об этом сообщает канал Fox News

По словам 45-го президента Америки, война РФ против Украины "не является точкой стратегических интересов США", однако он убежден, что это "дело Европы". По его мнению, европейские союзники должны помогать Украине на уровне американцев или даже больше.

"Нужно помочь и обезопасить Европу, но Европа не помогает себе. Очень несправедливо для США в значительной степени платить по счетам, тем более что Европа использует нас в торговле и других вещах. Это будет сильно зависеть от моей встречи с Путиным, но Европа должна заплатить", — заявил Трамп в комментарии каналу.

На уточняющий вопрос журналистов, поддерживает ли Трамп смену режима Путина в РФ, он ответил "категорическое" — нет. По словам политика, риск ядерной войны с Россией существует сейчас при руководстве США Джо Байденом, в случае переизбрания Трампа, он пообещал, что данные риски исчезнут.

Позиция Трампа по отношению к войне в Украине

Со времен своей каденции Дональд Трамп не скрывал симпатии к президенту России Владимиру Путину. В ходе полномасштабного вторжения РФ в Украину, Трамп неоднократно выступал с критикой своего конкурента Джо Байдена, заявляя, что на месте президента США смог бы закончить войну в Украине "за 24 часа".

В августе 2022 года экс-президент США заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому стоило бы отказаться от Крыма и дать РФ гарантии о невступлении Украины в НАТО, чтобы предотвратить войну.

Очередные президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. Это будут 60-е президентские выборы в истории страны, на которых будет избран 47-й президент США.

Напомним, в конце февраля лидер республиканцев обещал "решить вопрос" о войне в Украине двумя телефонными звонками, если его переизберут на президентский пост.

Также Трамп в рамках своей предвыборной кампании заявлял перед избирателями, что знает, как предотвратить Третью мировую войну.