Зеленский должен был отказаться от Крыма, чтобы избежать войны с РФ, — Трамп

Владимир Путин заинтересован в полном захвате Украины, поэтому, по мнению экс-президента США, Киеву будет сложно сейчас заключить сделку с Кремлем.

Украина могла избежать полномасштабной войны с Россией, если бы признала оккупированный Крым частью РФ. Такое заявление в эфире подкаста The Clay Trevis and Buck Sexton Show сделал экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

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По его словам, Украина должна была заключить сделку о признании оккупированного Крыма частью России. Помимо этого, Дональд Трамп считает, что Киев мог бы отказаться от вступления в состав НАТО, что позволило бы избежать полномасштабной войны против РФ.

"Хорошо, мы не будем вступать в НАТО", и у вас (у Украины — ред.) была бы страна, потому что я считаю, что Путин хотел заключить сделку. А сейчас я не думаю, что он хочет заключить сделку. Я думаю, что в нынешних условиях договориться гораздо сложнее", — продолжил экс-президент США.

По мнению Дональда Трампа, Владимир Путин продолжит захватывать украинские территории, а армия РФ — обстреливать мирные города. Экс-президент США в эфире подкаста добавил, что ему грустно наблюдать за тем, что происходит в Украине.

"Путин предпочел бы захватить всю страну. Я никогда не думал, что он вторгнется в Украину. Он знал, что его атакуют, и он это понимал, и я ему это говорил. Он перебросил 200 тысяч солдат на границу для переговоров, и не смог заключить сделку — и сейчас я не уверен, что вы сможете заключить сделку очень быстро", — резюмировал Трамп, комментируя полномасштабную войну в Украине и возможное урегулирование конфликта дипломатическим путем.

[ + – ] Зеленский должен был отказаться от Крыма, чтобы избежать войны с РФ, — Дональд Трамп

Напомним, в конце июля экс-президент США Дональд Трамп возмущался тем, что Соединенные Штаты тратят на Украину большое количество денег. По словам бывшего главы Белого дома, у Вашингтона на сегодняшний день $35 трлн госдолга, поэтому власти должны более рационально распоряжаться средствами.

Также Дональд Трамп обвинял действующего президента Джо Байдена в том, что он ведет США к Третьей мировой войне.