CША слишком много тратят денег на Украину, – Дональд Трамп

По словам 45-го президента, у Штатов $35 трлн госдолга, поэтому выводить деньги нерационально. Страны Евросоюза могли бы действовать активнее.

Соединенные Штаты выделяют Украине намного больше денег, чем Европа. Об этом сказал 45-й президент США Дональд Трамп на студенческой конференции Turning Point USA во Флориде, которая транслировалась в YouTube.

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Совокупные траты на Украину он оценил на уровне более $60 млрд. Европейские страны, которых полномасштабная война с РФ коснулась больше, дали крошечную часть от этой суммы, добавил Трамп.

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"Я думаю, Евросоюз должен озаботиться этой проблемой больше, чем Штаты. У нас $35 трлн государственного долга, есть финансовые проблемы, а мы выводим деньги", – сказал он студентам.

Бывший американский лидер уверен, что войны Украины с Россией не было бы при его президентстве.

"Россия никогда бы не совершила нападение, у нас были великолепные достижения по уровню вооружения. При мне бы войны точно не было", – заключил он.

Напомним, что президент США Джо Байден 22 июля одобрил новый пакет военной помощи Украине на 270 миллионов долларов. США также поставят ВСУ 4 реактивные системы залпового огня HIMARS.

В американском Конгрессе говорили о возможности поставок Украине 25-30 ракетных систем залпового огня HIMARS и MLRS. Министр обороны Украины Алексей Резников оценивал нужды в HIMARS на уровне 50 штук. Если будет 100 таких РСЗО, то появится возможность для эффективного контрнаступления.

Первая леди Елена Зеленская во время выступления в Конгрессе просила оружие, чтобы ВСУ защитили Украину.