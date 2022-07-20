"Я прошу у вас оружие и ПВО": Елена Зеленская выступила в Конгрессе США (видео)

Первая леди показала американским политикам фотографии детей, убитых российскими войсками в ходе войны, и призвала Вашингтон дать Киеву больше военной техники.

Первая леди Елена Зеленская в Америке выступила в Конгрессе с речью, посвященной полномасштабной войне РФ против Украины. Супруга президента продемонстрировала политикам фотографии детей и других мирных жителей, которые погибли в результате российской агрессии. Также она выразила надежду, что американское руководство вскоре поставит Киеву средства противовоздушной обороны и другую военную технику. Ее речь транслировал YouTube-канал "Голос Америки".

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Елена Зеленская в Америке: что говорила жена президента в Конгрессе

"Сегодня я хочу обратиться к вам как к политикам и представителям партий, а также как к мамам и папам, бабушкам и дедушкам, дочерям и сыновьям. Хочу обратиться к вам как дочь, как мама", — сказала она.

Выступление Елена Зеленская в Америке начала с фотографий людей, погибших и пострадавших от ударов российских войск. В частности, она упомянула 4-летнюю девочку из Винницы Лизу, которая скончалась в результате ракетной атаки российских Вооруженных сил по центру города в понедельник, 14 июля.

"Мама девочки, Ирина, спросила ее, когда вела ребенка на занятия: "Куда мы идем зайчик?". Дочь называет имя любимого учителя. Лизы было 4 года. Ее уже нет. Вот фото коляски… И вот это "Куда мы идем" звучит в моих ушах уже на протяжении шести дней", — рассказала она.

Елена Зеленская в Америке попросила у Конгресса оружия

Первая леди указала, что обычно супруги глав государств занимаются мирными делами, такими как безбарьерность, образование, защита прав и равные возможности. Однако из-за того, что РФ продолжает вести против украинского государства полномасштабную войну, она вынуждена просить американские власти о военной поддержке, добавила жена президента.

"Я сейчас прошу о вещи, о которой я никогда не хотела бы просить. Я прошу у вас оружия. Не для того, чтобы нести войну на чужую землю, а чтобы защитить свой дом и право просыпаться в нем живым. Я прошу у вас противовоздушную оборону, чтобы ракеты не убивали детей в их колясках. Чтобы они не уничтожали детские комнаты и целые семьи", — заявила Елена Зеленская в Америке.

Вместе с тем она выразила надежду на быстрые решения членов Конгресса касательной военной поддержки Киева.

Также Елена Зеленская в Америке высказала слова благодарности властям страны и простым гражданам за помощь, оказанную нашей стране.

Напомним, с 19 июля Елена Зеленская в Америке успела провести встречи с супругой президента США Джилл Байден и с государственным секретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном.

Ранее в этом месяце Зеленская попала на обложку американского журнала Time. Издание опубликовало рассказ супруги президента Украины о жизни на фоне полномасштабной российской агрессии.