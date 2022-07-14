"Лиза стала ангелом": россияне убили в Виннице девочку, которая просто шла на занятия

Опубликованные в сети кадры свидетельствуют, что мама с ребенком были в центре города, поскольку шли на развивающие занятия для детей. Женщина в результате атаки потеряла ногу, за ее жизнь борются врачи.

Сегодня в Виннице в результате удара крылатыми ракетами "Калибр", нанесенного российской армией, погибло 20 человек, из них три ребенка, сообщил замглавы ОП Кирилл Тимошенко. Ракеты прилетели в район Дома офицеров, расположенного в центре города, поэтому погибло и получило множество людей, находящихся в это время на улице и в находящихся неподалеку зданиях.

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Среди погибших оказалась маленькая Лиза. Девочка погибла на месте, ее мама Ирина сейчас находится в реанимации, взрывом ей оторвало ногу.

В соцсетях опубликовали фото погибшей девочки вместе с мамой. "Лиза стала ангелом, Ира в реанимации", — сообщила Лида Войтенко.

За полтора часа до трагедии Ирина опубликовала в "Инстаграме" сторис со своей дочерью, они вышли из дому по рутинным делам — на развивающие занятия для детей.

Супруга президента Украина Елена Зеленская опубликовала фото погибшей девочки в "Телеграм", так как "Фейсбук" скрывает его как "травмирующее".

"Как будто горе и преступление можно отменить, просто скрывая, — заявила первая леди. — Но тот, кто имеет человечность, увидит: ребенок, его коляска, мама… Российская ракета. Сегодня. Винница, тыл". 20 погибших мирных людей в центре города – в офисном здании, в медицинском центре, на парковке… Среди них – трое детей. Россия – государство-террорист. Мир, ты должен это увидеть и осознать. Если не испугаешься скрытого фото. Ведь горе, преступление и терроризм нельзя победить, просто скрывая его".

Напомним, ракетный удар по Виннице российская армия нанесла в начале дня. Больше всего пострадали офисное здание, Дом офицеров и диагностический центр.

В Минобороны РФ заявили, что в винницком Доме офицеров якобы находились "украинские националисты". Сегодня в этом учреждении должен был состояться концерт исполнительницы ROXOLANA в рамках ее благотворительного тура по названием "Тримайся". Певица сообщила о том, что в результате взрыва погиб один член ее команды.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал сегодняшний обстрел Винницы террористическим актом.