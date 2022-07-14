"Ліза стала ангелом": росіяни вбили у Вінниці дівчинку, яка просто йшла на заняття

Опубліковані в мережі кадри свідчать, що мама з дитиною були в центрі міста, оскільки йшли на заняття для дітей. Жінка внаслідок атаки втратила ногу, за її життя борються лікарі.

Сьогодні у Вінниці внаслідок удару крилатими ракетами "Калібр", завданого російською армією, загинуло 20 людей, з них троє дітей, повідомив заступник голови ОП Кирило Тимошенко. Ракети прилетіли в район Будинку офіцерів, розташованого в центрі міста, тому загинуло і отримало поранення безліч людей, які перебували в цей час на вулиці й в будівлях, що знаходяться неподалік.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Серед загиблих виявилася маленька Ліза. Дівчинка загинула на місці, її мати Ірина зараз перебуває в реанімації, вибухом їй відірвало ногу.

У соцмережах опублікували фото загиблої дівчинки разом із мамою. "Ліза стала ангелом, Іра у реанімації", — повідомила Ліда Войтенко.

За півтори години до трагедії Ірина опублікувала в "Інстаграмі" сторіс зі своєю дочкою, вони вийшли з дому в рутинних справах — на розвивальні заняття для дітей.

Дружина президента України Олена Зеленська опублікувала фото загиблої дівчинки в "Телеграм", оскільки "Фейсбук" приховує його як "травмуюче".

"Ніби горе і злочин можна скасувати, просто приховуючи, — заявила перша леді. — Але той, хто має людяність, побачить: дитина, її коляска, мама... Російська ракета. Сьогодні. Вінниця, тил. 20 загиблих мирних людей у центрі міста — в офісній будівлі, в медичному центрі, на парковці… Серед них — троє дітей. Росія — держава-терорист. Світ, ти маєш це побачити і усвідомити. Якщо не злякаєшся прихованого фото. Адже горе, злочин та тероризм не можна перемогти, просто приховуючи його”.

Нагадаємо, ракетний удар по Вінниці російська армія завдала на початку дня. Найбільше постраждали офісна будівля, Будинок офіцерів та діагностичний центр.

У Міноборони РФ заявили, що у вінницькому Будинку офіцерів нібито перебували "українські націоналісти". Сьогодні в цій установі мав відбутися концерт виконавиці ROXOLANA у межах її благодійного туру за назвою "Тримайся". Співачка повідомила, що внаслідок вибуху загинув один член її команди.

Президент України Володимир Зеленський назвав сьогоднішній обстріл Вінниці терористичним актом.