"Відкритий терористичний акт": Зеленський показав відео з центру Вінниці після обстрілу

Президент України наголосив, що в обласному місті, по якому сьогодні вдарили росіяни, немає військових об'єктів. Уже відомо про 12 загиблих і 25 поранених.

Президент України опублікував у себе в Telegram-каналі відео з центру Вінниці після сьогоднішнього обстрілу міста російськими військами.

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Глава держави наголосив, що удар по цивільних об'єктах Вінниці є терористичним актом із боку Російської Федерації.

"Щодня Росія знищує мирне населення, вбиває українських дітей, направляє ракети по цивільних об'єктах. Де немає нічого військового. Що це, якщо не відкритий терористичний акт?" — написав він.

Як зазначив Зеленський, удари росіян припали по центру місту, в результаті є загиблі та поранені, зокрема маленька дитина.

"Нелюди. Країна-вбивця. Країна-терорист", — додав президент.

Як повідомляє ДСНС, станом на 12:15 уже відомо про 12 загиблих і 25 поранених. На місці удару працюють 90 рятувальників.

Нагадаємо, сьогодні, 14 липня, російські війська обстріляли центр Вінниці. Росіяни вдарили по будівлі з офісними приміщеннями, також постраждав Будинок офіцерів. Глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що в місті немає військових об'єктів, які б могли стати ціллю для країни-агресора.

Сьогодні окупанти також випустили по Миколаєву 9 ракет зенітно-ракетного комплексу С-300. Як стало відомо, російські військові переобладнали ракети радянського комплексу ППО для ударів по наземних цілях.